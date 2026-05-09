Jorge Morán 09 MAY 2026 - 16:40h.

El futbolista no estará para el próximo partido de la Ligue 1

Aubameyang habla de su etapa en el Barça y el esfuerzo que hizo para que el club pudiera fichar

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Inusual castigo para Pierre-Emerick Aubameyang en Francia, un jugador que sabe lo que es pasarlo muy mal en su vida privada. El delantero, que pasó por el Barcelona dejando grandes sensaciones, es una de las estrellas del Olympique de Marsella. Pese a ello, una broma de mal gusto ha provocado que el futbolista este fuera del próximo partido de la Ligue 1.

Al Marsella le quedan dos partidos para terminar la temporada, contra Le Havre y Stade Rennais. Actualmente en séptima posición, están a un sólo punto de entrar en Europa, pero deberán hacerlo sin la presencia de su estrella gabonesa.

La broma de Aubameyang

Según las informaciones de L'Equipe, el pasado jueves por la noche hubo un incidente con varios futbolistas del Marsella como protagonistas. Todo ocurrió en la Ciudad Deportiva de La Commanderie, cuando diez jugadores del equipo se encontraban haciendo ruido y armando lío. Ante esta situación, Bob Tahri, el representante del director deportivo, se acercó a intentar calmar a estos, obligándoles a marcharse a descansar como responsable de que haya un toque de queda.

Lejos de hacerle caso, Aubameyang tuvo la ocurrencia de rociar con un extintor la habitación, las pertenencias y al propio Bob. "Solo para animar el ambiente", confirman algunos de los presentes en una broma de mal gustó que no sentó nada bien.

Tahri informó inmediatamente a las autoridades del club, que han decidido apartar a Aubameyang del equipo para el próximo partido de la Ligue 1. Tras esto, los presidentes del club se reunieron con la plantilla al día siguiente y el futbolista gabonés pidió perdón públicamente por lo ocurrido. Es el tercer jugador del Marsella apartado esta temporada por temas extradeportivos.