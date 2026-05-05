Jorge Morán 05 MAY 2026 - 12:05h.

Christophe Dugarry, exfutbolista francés del Marsella, insultó al inglés

Mbeumo, Yildiz o Greenwood, algunos de los recambios para Griezmann en el Atleti según el Big Data

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La opción de Mason Greenwood vuelve a estar encima de la mesa en el Atlético de Madrid. La salida de Griezmann este próximo mercado deja un espacio para un nuevo '10' en la plantilla y aunque son muchos los nombres que van saliendo, el inglés puede ser una opción. Y más viendo su situación en Marsella, en dónde está siendo duramente insultado por su nivel en los últimos partidos.

Después de la victoria aplastante del Nantes ante el Marsella, los aficionados han cargado duramente contra Greenwood. Aunque lleva 25 goles y 10 asistencias en la temporada, su último tanto fue hace ya dos meses y muchos piden un paso más al inglés. Pero sin duda, la crítica más dura ha llegado de Christophe Dugarry, exfutbolista francés del club.

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Los insultos a Greenwood en Marsella

"Apelo al orgullo. Este chico fue apartado del equipo, cometió un grave error antes de que el Marsella lo fichara y el club se arriesgó al traerlo. Podría no haber vuelto a jugar al fútbol jamás. Todos hicieron lo posible por ponerlo en las mejores condiciones... y él se burla de todos, es un desgraciado", comenzó diciendo.

Dugarry fue más allá e incluso llegó a insultar al futbolista, deseándole lo peor. "Eres el líder de este equipo, todos dependen de ti. Cuando no estás, todos lamentan tu ausencia. ¿Y qué ofreces a cambio, qué ofreces después de todos los sacrificios, es esto? Eres un miserable, lárgate de aquí. Ahí está el dinero que vas a hacer ganar al club, pero nadie va a llorar por ti. Lo que hizo contra el Nantes es vergonzoso. No le importa nada, no tiene defensa y debería ser condenado, quemado en la hoguera. Es una vergüenza absoluta, es un miserable", señaló.

El Atlético, muy atento a su situación

Greenwood era feliz en Marsella, las cosas le salían a la perfección y la afición le quería. Pero todo esto ha cambiado de un momento a otro. El inglés quiere dar un paso más en su carrera y la situación límite que está viviendo le ha empujado más todavía a ello. Y aquí es dónde aparece el Atlético de Madrid.

El futbolista ya conoce a la perfección LALIGA, en dónde brilló con el Getafe. Su coste no sería muy alto, valorado en algo más de 50 millones, y se ajusta a la perfección a lo que busca los de Simeone para una posición que se quedará huérfana con la salida de Griezmann.