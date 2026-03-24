Miguel Casado 24 MAR 2026 - 16:29h.

El francés ya ha hecho oficial su salida a Estados Unidos

Mbeumo, Yildiz o Greenwood, algunos de los recambios para Griezmann en el Atleti según el Big Data

Compartir







Antoine Griezmann ha oficializado este martes su salida del Atlético de Madrid a final de temporada. Después de semanas de rumores, el culebrón ha llegado a su fin, pues no será hasta después de que termine el presente curso cuando ponga rumbo a Estados Unidos para jugar en el Orlando City.

Después del "último baile", como ha hecho referencia el Atleti en sus redes, el '7' se marchará al otro lado del charco para, seguramente, poner allí fin a su carrera como futbolista profesional.

Entre todo el debate de si es o no una leyenda del club, pues su marcha al FC Barcelona dolió mucho entre la parroquia atlética, ya se avecina la despedida de Antoine y los aficionados no han esperado ni un momento para intentar hacerse con una entrada.

PUEDE INTERESARTE Rubén Uría y la actitud que debería tener el Atlético y Simeone tras el derbi

Su último partido con el Atleti, siempre y cuando no se clasifiquen a la final de la Champions League, será el fin de semana del 23 o 24 de mayo en el Estadio de la Cerámica, contra el Villarreal. Por ello, el adiós del galo del club colchonero tendrá lugar una semana antes, el sábado 16 o domingo 17, en el Metropolitano y ante el Girona.

La página web de compra de entradas ha vivido un momento de colapso durante los minutos posteriores al anuncio, pues pese a que no está confirmada ni la fecha ni el horario del encuentro, han sido muchos los que han querido asegurarse un sitio en el estadio.

El comunicado oficial del Atlético de Madrid

Con estas palabras, el club rojiblanco ha hecho oficial la salida del francés:

"El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida.

De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas.

Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro '7' se ha convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, con 211 dianas, por delante de un Luis Aragonés que firmó 173 tantos con nuestra entidad. Además, sus 488 partidos con la rojiblanca le convierten en el cuarto futbolista que más veces ha defendido nuestros colores.

A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018.

El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales".