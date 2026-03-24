Rubén Uría y la actitud que debería tener el Atlético y Simeone tras el derbi

Diego Páez de Roque Madrid, 24 MAR 2026 - 14:39h.

Rubén Uría ha denunciado el silencio del club tras el derbi

El sentimiento atlético de Giuliano Simeone ante un hipotético fichaje por el Real Madrid: "Es imposible"

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Varios días después del derbi madrileño, el ruido causado por las polémicas arbitrales siguen acaparando los medios de comunicación. Ambos equipos se quejaron de jugadas en específico, aunque la jugada más comentada fue la dura entrada de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente que no se pitó como penalti.

Era el minuto 10 de partido, por lo que habría cambiado por completo el porvenir del mismo. Además, el propio Dani Carvajal también le dio una fea patada a Giuliano Simeone minutos después que Munuera Montero no señaló y se fue al limbo.

Después del partido, únicamente Johnny Cardoso se pronunció acerca de las jugadas polémicas que perjudicaron al Atlético de Madrid, mientras que Diego Pablo Simeone quiso quitarles peso y centrarse en los suyos. Esta actitud, junto a la del club al apenas pronunciarse por lo sucedido, ha incendiado a Rubén Uría.

Rubén Uría denuncia la actitud de Simeone y del club

"Cuando te atracan otra vez, no dices nada y te callas otra vez por miedo, ahí cuesta más de entender", comenzó diciendo el colaborador de ElDesmarque en su canal de YouTube.

"Lo doloroso es ver que hay gente que se hace popo en los pantalones en vez de defender a su club y a sus aficionados. Intentan maquillarlo con el 'nos han robado, pero ahora no nos viene bien denunciarlo', o que no digan nada porque queda mucha temporada", continuó.

Rubén Uría denunció el penalti no pitado de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente, el penalti señalado de Hancko sobre Brahim Díaz, que no pitasen ni una falta del Real Madrid hasta pasado el minuto 60 o las múltiples explicaciones de Munuera Montero tras la expulsión de Fede Valverde.

"Atleti, os han robado la cartera", dijo claramente Rubén Uría. Por el momento, lo único que ha hecho el club rojiblanco es poner un tweet, lo que para el periodista no es suficiente.

"Me hizo mucho daño el silencio de Simeone. Le respeto profundamente, siempre ha defendido en público. Tiene derecho de haberse cansado, porque siempre le dejan solo, pero el domingo era día de defender al Atlético de Madrid", mencionó respecto al técnico argentino.

La conclusión de Rubén Uría en su vídeo es que el problema es que "el Atleti se calla". "Que por miedo dejen hipotecados a sus aficionados. La pregunta es hasta cuándo va a seguir esto. Me da auténtico asco".