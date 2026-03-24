Fran Fuentes 24 MAR 2026 - 12:59h.

La polémica arbitral del derbi sigue trayendo cola dos días después

Los árbitros ignoran dos polémicas del Madrid - Atlético y dan la razón a Munuera Montero: "Justa"

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La polémica del derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid sigue trayendo cola. Y es que, más allá de que el club blanco apelará la tarjeta roja a Fede Valverde por su entrada a Alex Baena, el propio Comité Técnico de Árbitros explicará la jugada, según informa Isaac Fouto.

Lo hará en el próximo 'Tiempo de Análisis', el programa en el que explica algunas de las jugadas polémicas más sonadas de cada jornada en LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION y la Liga F. A esta noticia, la reacción del Atlético de Madrid ha sido inmediata: "Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de la RFEF y el CTA", comenta, acompañando la imagen con un cubo de palomitas y la acción polémica de Dani Carvajal derribando a Marcos Llorente dentro del área del Real Madrid.

En este sentido, la jugada del posible penalti de Dani Carvajal a Marcos Llorente no aparecerá en el 'Tiempo de análisis'. De este modo, algunos aficionados consideran llamativo que, de todo el partido, y con varias jugadas susceptibles de interpretación, solo se haya confirmado la presencia de la expulsión de Fede Valverde por dar una patada a Álex Baena. En este sentido, sienten que se les ha perjudicado y que no explicar una jugada que, a priori, parece clara, es injusto.

Sea como fuere, Diego Pablo Simeone insistió en que su molestia no estuvo en el colectivo arbitral, sino en que sus jugadores no habían respondido bien a las exigencias, cometiendo errores individuales y con una versión inferior a la que acostumbran. Por su parte, el conjunto blanco volvió a acudir a sus ya clásicos vídeos de arbitraje analizando la labor de José Luis Munuera Montero. El colegiado, que estuvo conversando brevemente con Álvaro Arbeloa explicando la decisión de expulsar al centrocampista uruguayo, ha sido objeto de críticas desde los medios oficiales del club.