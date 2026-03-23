Miguel Casado 23 MAR 2026 - 15:45h.

Los blancos emitieron un vídeo sobre el arbitraje del colegiado en el Bernabéu

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El Real Madrid ha emitido en la televisión de su club un vídeo repasando la actuación de Munuera Montero en el derbi que terminó ganando 3-2. Pese a la victoria, el conjunto de Chamartín no quedó nada contento con el arbitraje del trencilla, pues expulsó a Fede Valverde por una acción polémica con Álex Baena y, según la versión de los merengues, "complicó más la victoria de lo esperado con sus decisiones y su diferente criterio a la hora de impartir justicia".

La secuencia compartida por Real Madrid TV se centra en la tarjeta roja al centrocampista uruguayo. "Corría el minuto 76. Valverde trata de robar un balón a Baena. El uruguayo llega tarde y traba al jugador del Atlético. Falta y amarilla de manual, que hasta en un principio Fede reconoce con un toque cariñoso al colegiado. Pero para sorpresa de todos, de repente, Munuera Montero saca tarjeta roja directa. Nadie se lo puede creer. ¿Cómo de una falta sin más un jugador acaba expulsado?", pregunta de forma retórica el narrador del vídeo.

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"Desde el banquillo tratan de encontrar una explicación lógica. Valverde también intenta que el árbitro le diga por qué lo ha expulsado e incluso le vuelve a explicar a Munuera Montero cómo ha sido la acción. Sin embargo, Munuera Montero tiene una idea completamente diferente. El árbitro, de manera inédita, se acerca a la zona de banquillos para tratar de justificar su decisión ante Arbeloa", cuenta acerca de lo que sucedió en el Bernabéu.

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Entonces, repiten en varias ocasiones el lance para destacar la distancia entre el esférico y la entrada al colchonero. "Para Munuera Montero, Valverde no tiene intención de jugar el balón, aunque como se aprecia en la imagen, éste se encuentra en disputa. Baena lo protege, Fede llega tarde y derriba al jugador del Atlético cuando le está intentando robar el balón, que se encuentra además a pocos centímetros del rojiblanco", se escucha.

La redacción del acta y otras acciones polémicas

Durante la segunda parte del vídeo, el canal del equipo madrileño hace referencia al acta del colegiado tras el partido. "Dice textualmente que Valverde fue expulsado por dar una patada a un adversario sin estar a distancia de ser jugado, empleando un uso excesivo de la fuerza", explica tras señalar que estaba "en perfecta visión de la jugada".

"¿Cuántos centímetros tiene que haber entre el pie y el balón? ¿Cómo puede interpretar que el balón no está a distancia de ser jugado, si Baena incluso lo llega a tocar antes de ser derribado? ¿Y cómo se mide la fuerza?", plantean en las imágenes compartidas.

Tienen tiempo, también, para comparar la jugada con la entrada de Matteo Ruggeri al propio Fede en el 36' de juego. "Increíble pero cierto", se sorprenden antes de remarcar la "diferente vara de medir" con una jugada en la que "perdonó la segunda amarilla a Cardoso por cortar una contra y derribar a Brahim".

"Curioso que terminado el encuentro, el Real Madrid tuviese dos tarjetas, una amarilla y una roja, y solo dos faltas realizadas, como lo ven", resumen antes de lamentar la ausencia del '8' en el final del partido y en los próximos compromisos ligueros.