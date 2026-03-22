Jorge Morán 22 MAR 2026 - 23:44h.

El colegiado explicó al técnico la expulsión de Valverde

El uno por uno y notas del Real Madrid en el derbi ante el Atlético con dos sobresalientes

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La victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid ha quedado marcada por varias acciones en las que ambos equipos se quejan de Munuera Montero. Mientras lo rojiblancos no entienden que no se pitara un penalti de Carvajal a Llorente, en el lado blanco siguen sin comprender la expulsión a Fede Valverde después de su patada a Álex Baena.

Una acción que provocó que incluso el colegiado se acercara a los banquillos, en dónde explicó su decisión a un Arbeloa que, tras el partido, sigue sin estar de acuerdo con Munuera. "Yo veo que no juega balón. Va por detrás, no juega balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva", le dijo el árbitro, como pudieron captar las cámaras de Movistar +.

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Arbeloa y la decisión de Munuera Montero

Unas explicaciones que Arbeloa agradeció, pero sin compartir la misma opinión. "Difícil de entender, le agradezco que haya venido a la banda a explicarme, a veces en directo te parece una cosa que seguro que cuando lo vea podrá cambiar de opinión, pero han sido 15 minutos de compañerismo, solidaridad, defender muy justos y ha quedado en nada", comenzó diciendo en Real Madrid TV.

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Más tarde, en rueda de prensa, el técnico del Real Madrid reincidió de nuevo en su opinión. "Me dijo que era fuerza excesiva y yo no lo considero como tal. Sin opción de hacer daño ni lesionar al rival. Es mi visión, distinta a la suya", destacó.

"Pero ha venido a explicarlo y lo agradezco. A veces se agradece, aunque no cambie nada. La roja lo puso todo más difícil y tuvimos que sufrir mucho. Todas las victorias son un punto de inflexión. Ahora viene una lucha por la Liga. Objetivo cumplido", opinó un Arbeloa que vivió su primer derbi como entrenador del Real Madrid.