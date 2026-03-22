Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 22:57h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

El Clásico Barcelona - Real Madrid que decidirá LALIGA ya tiene horario y fecha

Compartir







El Real Madrid se llevó el triunfo por 3-2 ante el Atlético de Madrid en un partido de muchas alternativas en el que los blancos reaccionaron tras el descanso al gol de Lookman con los tantos de Vinicius, de penalti, y de Fede Valverde. Nahuel Molina igualó con un golazo y Vini se inventó otra gran acción que terminaría con el triunfo blanco a pesar de la roja a Fede.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS.

Andriy Lunin [8]: No pudo hacer nada en los goles y cumplió en líneas generales con sus manos en las jugadas en las que tuvo que intervenir, como un vuelo en el descuento ante un cabezazo de Sorloth.

Dani Carvajal [7]: Buena hora de partido para el capitán, que fue titular por el castigo de Arbeloa a Trent, sobre todo en ataque, donde estuvo muy presente. El gol de Lookman parte por su banda, aunque la marca era ya de Fede.

Antonio Rüdiger [7]: Poderoso el futbolista alemán tanto en los balones divididos como cerrando el área con el marcador por delante sin sufrir excesivamente.

PUEDE INTERESARTE Nico Paz se ha propuesto llevar al Como 1907 a la Champions League

Dean Huijsen [7]: Sigue a un buen nivel el malagueño, que quizás pudo hacer algo más para defender a Giuliano en el gol de Lookman pero demostró que, en líneas generales, está fino. Tampoco sufrió con Sorloth.

Fran García [7]: Incansable labor del de Bolaños de Calatrava corriendo la banda izquierda una y otra vez aportando primero en ataque y después en defensa incluso como doble lateral cerrando la zaga.

Aurélien Tchouaméni [9]: Otro partidazo del francés, en un estado de forma excepcional. Al margen de su trabajo atrás, cada vez se va soltando más en ataque y no sólo con disparos lejanos, también dejando patente su calidad al filtrar balones.

Fede Valverde [8]: Estuvo a punto de calcar su primer gol al Manchester City hace semana y media pero su disparo se le fue al palo. Se desquitó marcando el 2-1 en otra demostración de la confianza que posee actualmente al ir con todo al duelo con Giménez y batir después a Musso como un puro 9. Gran despliegue físico correspondido por el Santiago Bernabéu. Su único lunar fue el despiste con Lookman en el 0-1. Expulsado por roja directa por una patada a Álex Baena.

Thiago Pitarch [7]: El cambio del Real Madrid se puede ver en cómo va a la presión el madrileño dándolo todo en cada balón evitando que el equipo rival esté cómodo con la pelota. Otra noche en la que no le pesó el escenario.

Arda Güler [7]: Otro encuentro en el que el turco fue de más a menos. Gran primera parte con mucho protagonismo ofensivo y con dos disparos para anotar pero se diluyó en la segunda mitad.

Brahim Díaz [8]: Sigue en un gran momento el malagueño y lo demostró con una serie de regates en espacios cortos que volvieron locos a los colchoneros. Generó los dos tantos de la remontada provocando el penalti que marcó Vinicius y provocando el fallo del 2-1 con la presión.

Vinicius Jr. [9]: Empezó apretando mucho por la banda izquierda y Giuliano le sacó un gol bajo palos en una primera parte de vaivenes. Esta vez no falló desde el punto de penalti para arrancar la remontada. Estaba apareciendo poco hasta que recogió un balón de Trent para, con una jugada personal, poner el 3-2 con una gran diana.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid-Atlético

Trent Alexander-Arnold [8]: Buena conducción sorteando futbolistas con asistencia incluida para el 3-2 de Vinicius y después pudo incluso marcar en una falta directa muy escorada. Aportó incluso en defensa, su gran problema.

Kylian Mbappé [5]: Sin estar aún bien físicamente, consiguió darle salida al Real Madrid cuando peor lo pasaba por el acoso del Atlético. Le falta aún.

Eduardo Camavinga [6]: Otro de los que ayudó a mantener la ventaja en los últimos minutos cerrando bien el centro del campo con 10.

Jude Bellingham [5]: Tras dos meses sin jugar, el inglés regresó a los terrenos de juego y aportó oficio a la espera de recuperar el tono competitivo.

Álvaro Carreras [-]: Entró para defender tras la roja a Valverde.