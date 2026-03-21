Jorge Morán 21 MAR 2026 - 23:22h.

El turco habló con Real Madrid TV

Mikel Lasa analiza el golazo histórico Arda Güler en el Real Madrid: "Son jugadas que no te lo piensas"

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Cuando apenas era un crío, Arda Güler llegó a España con una maleta cargada de ilusión. Y aunque no lo tuvo fácil, comiendo mucho banquillo con Carlo Ancelotti, fue la llegada de Xabi Alonso quién le hizo dar un paso adelante. El turco se hizo con la titularidad y la batuta del equipo, algo que sigue ocurriendo con Arbeloa, al que abrazó emocionado después de su histórico gol.

Tres años después, el futbolista de 21 años es un experto en la sociedad española y sigue mejorando día a día para convertirse en una estrella del Real Madrid. Y aunque su titularidad no está segura antes del derbi, su humor no se disipa.

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Arda Güler y su amor por España

En las últimas semanas, España y Turquía han estrechado lazos debido en parte a su posición en el conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos. Ha quedado palpable en el enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor, pero también con las declaraciones de Güler al ser preguntado por las similitudes de ambos países.

"Son culturas muy similares. Incluso, diría que son como naciones hermanas", ha dicho el joven futbolista en el canal oficial de televisión del Real Madrid. Pero sin duda, lo que más ha sorprendido a todos ha sido la respuesta al ser preguntado por lo que más le gusta de nuestro país.

Como si de un español se tratara, Güler ha dejado una respuesta que ha sorprendido a todos, en la que destaca que ama echarse la siesta. "Lo que más me gusta es la cultura de la siesta. A mí también me gusta echarme una siesta por la tarde desde que era un niño y estoy muy contento con eso", dijo el turco, sorprendiendo a todos y demostrando lo bien que se ha adaptado a nuestro país.