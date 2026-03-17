Mikel Lasa analiza el golazo histórico Arda Güler en el Real Madrid

Celia Pérez 17 MAR 2026 - 07:12h.

Un gol desde más de 60 metros, superando en distancia el de Mikel Lasa en 1995

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La victoria este fin de semana del Real Madrid ha puesto el foco en la apuesta del Álvaro Arbeloa por la cantera blanca, pero también con el golazo de Arda Güler en el 89', que dejó un tanto para la eternidad desde más de 60 metros, superando en distancia el de Mikel Lasa en 1995 para los anales del club blanco.

En la historia del Real Madrid, antes que el turco Güler, desde su propio campo, Lasa había marcado desde 58 metros el tanto de mayor distancia. Como Arda, llegó en los minutos finales de un encuentro liguero, el 5 de febrero de 1995, a los 91 minutos ante un Sevilla que se volcaba en busca del empate cuando perdía 1-0.

De un saque de esquina nació el robo de Lasa a Davor Suker, el inicio de la carrera por el perfil izquierdo y, tras levantar la cabeza para ver a Juan Carlos Unzué fuera de su área, el golpeo con una parábola que recorrió 58 metros antes de botar en el área y entrar en la portería rival. El Bernabéu se llenó de pañuelos blancos.

Ahora el protagonista de aquel gol de hace ya más de 20 años ha sido entrevistado en ElDesmarque Madrugada y ha valorado el tanto del turco frente al Elche.

"Un golazo increíble, que con esa distancia no es habitual. No te cansas de verlo. Si lo metí yo, doy por hecho que cualquiera lo puede meter. Son jugadas que no te lo piensas, simplemente te sale. Luego sí, entra un poco la suerte de que te salga bien o mal el golpeo", analizó al respecto.

Además, cuenta lo que supone marcar un tanto así en casa. "Yo me alegré por él, encima en casa, en el Bernabéu, con tu público. Imagino que sería una noche inolvidable para él seguro", señaló.

De lo que no tiene duda es estará en la pelea por el Puskas, aunque el suyo de hace uno años no terminó ganando. "Estará por la pelea seguro por el Puskas. El mío no ganó. Habrá que ver muchos goles y muy buenos para superar este", finalizó.