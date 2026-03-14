Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 22:59h.

El Real Madrid superó a un débil Elche antes de jugársela en Mánchester

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Elche con Fede Valverde de nuevo MVP

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El Real Madrid demostró con la victoria por 4-1 ante el Elche en el partido de la jornada 28 de LALIGA EA Sports que ha recobrado la confianza que no han recuperado los franjiverdes a pesar de las bajas. Fede Valverde ha completado su semana fantástica con cinco goles en ocho días sumando los de Balaídos y el hat-trick al Manchester City liderando a los numerosos canteranos antes de la visita al Etihad con los cuartos de final de la Champions League en juego.

Y eso que los ilicitanos demostraron en el arranque que estaban dispuestos a repetir en el Santiago Bernabéu la actuación del partido de la primera vuelta en el Martínez Valero. Allí, los de Eder Sarabia fueron mejores y dominaron un encuentro que se les escapó con el empate madridista ya en el tiempo de descuento.

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Con esa lección, los jugadores del Elche salieron sin complejos pisando el área de Courtois en los primeros minutos pero la falta de pegada terminaría por condenarles. El Real Madrid comenzó a sentirse cada vez más cómodo con un centro del campo en el que el físico de Fede Valverde, Camavinga y Tchouaméni, asentado como uno de los líderes, se complementa con un Thiago Pitarch que hace de todo lo que necesite el equipo.

Un trallazo de Fede Valverde desde la frontal en una falta tocada lo repelió Dituro y Brahim la ganó para que Antonio Rüdiger fusilase al meta argentino. Primer gol de la temporada para el alemán, que pronto le cedió el protagonismo al jugador uruguayo.

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Fue el propio Valverde el que anotó el 2-0 que tranquilizaba el encuentro para los de Álvaro Arbeloa tras una de las muchas internadas de Fran García desde la banda izquierda. El manchego la puso atrás y el charrúa recortó para colocarse la pelota en la pierna derecha y, con ella, la puso con calidad en la escuadra de Dituro certificando su espectacular momento.

Los canteranos de Arbeloa marcan la segunda parte

Un guion que se mantuvo en la segunda con una ventaja que pudo ser mayor si Brahim Díaz hubiera tenido más paciencia en el mano a mano en el que mandó la pelota arriba con mucho espacio por delante. Mientras, Arbeloa movía el banquillo para dar descanso a las piezas clave y la oportunidad a los canteranos.

El Elche seguía fiel a su idea pero ni siquiera los cambios en el centro del campo de Sarabia han sido capaces de cambiar la cara de un equipo que sigue en caída libre con el descenso amenazando. No hubo reacción por parte ilicitana, que dio además demasiadas facilidades atrás.

Dean Huijsen marcó de cabeza a centro de Daniel Yáñez, uno de los siete canteranos madridistas que terminaron el partido sobre el terreno de juego. Dani Carvajal, Fran García y Gonzalo García se sumaban a los otros cuatro con ficha del filial (más Thiago Pitarch que fue sustituido): Diego Aguado, César Palacios, Manuel Ángel y el propio Yáñez, con la amenaza de que, si hubiesen expulsado a uno con ficha del primer equipo, el Real Madrid podría haber perdido el partido.

El Elche, sin disparar a puerta, terminaría marcando el tanto del honor, obra de Manuel Ángel en su propia portería al introducir en el fondo de la red un pase atrás de Diangana tras una pérdida absurda de Camavinga. Aún faltaría la guinda del encuentro con el golazo de Arda Güler desde 60 metros ante un adelantado Dituro para el definitivo 4-1 con el que el Real Madrid mantiene la presión sobre el Barça antes de viajar al Etihad y con el que el Elche puede caer al descenso si el Mallorca vence al Espanyol.