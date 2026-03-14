Álvaro Arbeloa suma otra baja de última hora en el Real Madrid y ya son 10

Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 12:48h.

Arbeloa tira de nuevo de la cantera para completar la lista

Arbeloa detalla los plazos de Mbappé, pone fecha para tomar una decisión y revela su deseo con él

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El Real Madrid ya tiene convocatoria para el partido ante el Elche en la jornada 28 de LALIGA EA Sports con la baja de última hora de Raúl Asencio, que se ha caído este mismo sábado de los planes de Álvaro Arbeloa. El zaguero canario, que lleva varias semanas forzando pese a sus problemas físicos, engrosa una lista de ausencias que sube ya hasta los 10 jugadores fuera de los citados, sumando a Kylian Mbappé, que ha vuelto a entrenarse, o Ferland Mendy, que cayó ante el City.

La defensa vuelve a quedar en cuatro con sólo cinco futbolistas del primer equipo además de Diego Aguado, habitual en las convocatorias de Arbeloa en este tramo de la campaña. Las molestias musculares de Asencio se suman a la ya citada lesión de Ferland Mendy, las de Álvaro Carreras y David Alaba y la de Éder Militao, quien sigue sumando progresos en su recuperación pero aún no está para volver a los terrenos de juego.

También se queda cojo un ataque en el que Kylian Mbappé vuelve a ser baja, Franco Mastantuono debe cumplir su segundo partido de sanción y Rodrygo estará fuera lo que queda de temporada. Daniel Yáñez ha recibido su primera convocatoria con el primer equipo del Real Madrid y Arbeloa podría darle minutos este sábado en el Santiago Bernabéu.

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Jude Bellingham y Dani Ceballos completan la lista de bajas del técnico salmantino a la espera de recuperar algún efectivo para el duelo ante el Manchester City de vuelta de octavos de Champions del próximo miércoles. Los ya habituales Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios son los otros canteranos que cierran la convocatoria merengue.

Convocatoria del Real Madrid ante el Elche

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García, Diego Aguado.

Centrocampistas: Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch, Manuel Ángel, César Palacios.

Delanteros: Vinicius Jr., Brahim Díaz, Gonzalo García, Diego Yáñez.