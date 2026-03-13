Las imágenes de Mbappé confirman su cercana vuelta con el Real Madrid

Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 16:00h.

Militao vuelve a entrenar con el grupo y Arbeloa sigue poniendo a prueba a los canteranos ante la ausencia de Mbappé

Trabajó en solitario en la ciudad deportiva

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El retorno de Kylian Mbappé con el Real Madrid tras su lesión de rodilla podría estar más cerca que nunca. Al menos eso es lo que evidencia las imágenes que colgó el francés en sus redes sociales, donde se le ve trabajando en la ciudad deportiva en solitario para recuperar el tono físico. El futbolista galo acumula varios partidos fuera por problemas físicos que incluso le llevaron a visitar a un médico en Francia. Todo hace indicar que pronto estará de vuelta.

Ejercicios físicos, con balón, de velocidad, etc. Mbappé demostró en su perfil de Instagram que empieza a encontrarse a la perfección para volver con el Madrid tras su problemas. El francés quiere ayudar al equipo en el tramo decisivo de la temporada y pelear el Mundial con Francia, misiones para las que muy pronto estará de vuelta.

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Mucho ha dado que hablar el francés estos días. Su viaje a Francia generó polémica y mucho debate con un jugador que no estaba por la labor de forzar su regreso. A tenor de las imágenes, lo que parece estar más cerca es su regreso.

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Militao, con el grupo

El Real Madrid cerró la corta preparación del partido liguero ante el Elche, entre la eliminatoria europea frente el Manchester City, con la novedad del brasileño Éder Militao junto a sus compañeros en el inicio de una sesión en la que Álvaro Arbeloa incrementó el grupo de canteranos con la inclusión del extremo Dani Yáñez.

Militao, que el pasado 7 de diciembre sufrió en un encuentro de LaLiga ante el Celta en el Santiago Bernabéu una "rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", siguió aumentando la carga de trabajo y dando pasos hacia su regreso.

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Superados los tres meses de baja de una lesión para la que se le diagnosticó alrededor de cuatro, Militao aumentó la carga de trabajo que ya realizaba en solitario sobre el césped al regresar a la dinámica de grupo. Se le pudo ver junto a sus compañeros en el calentamiento con el que arrancó la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras el calentamiento en el gimnasio, y disfrutando de los rondos.