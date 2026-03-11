Jorge Morán 11 MAR 2026 - 15:03h.

El vestuario del Madrid conocía del interés del delantero francés

Pep Guardiola bromea sobre el viaje de Kylian Mbappé a París: "No se fue solo"

En mitad de su recuperación por la lesión de su rodilla derecha, Kylian Mbappé se marchó a París en busca de una segunda opinión médica. Un lugar conocido como la 'ciudad del amor' en el que ha sido visto con su nueva ilusión, la actriz española Ester Expósito, generando una gran polémica entre los aficionados del Real Madrid.

Su ausencia en los partidos más importantes del cuadro blanco, como el de este miércoles contra el Manchester City, y sus encuentros con la española, han indignado a muchos. Los merengues no entienden que Mbappé no esté apoyando a sus compañeros del Real Madrid y critican al francés, no por su romance, sino por su falta de compromiso.

¿Cómo se conocieron Kylian Mbappé y Ester Expósito?

Aunque Mbappé y Ester ya han sido vistos juntos en su coche o entrando y saliendo por separados de varios hoteles de París, por ahora se desconocía cómo ocurrió el primer contacto entre ambos. Algo que ha desvelado Leticia Requejo en Telecinco, dando detalles de su filtreo.

"Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz", comenzó explicando, antes de desvelar la importancia que tuvieron sus compañeros del Real Madrid. "Tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestuario, por la actriz, porque la tenía fichada en sus redes sociales", asegura la periodista. "Pregunta por ella y el contacto empieza a fluir a través de los perfiles de las redes", explica.

El interés de Mbappé por Ester era muy visible en Instagram, en dónde siempre estaba el 'like' del francés en las publicaciones de la española. Por el momento, ambos se han visto en 'siete u ocho citas', organizadas todas por el delantero del Real Madrid, según lo desvelado por la periodista de Telecinco, añadiendo además que no existe nada oficial entre ellos.

"Me dicen que todavía es pronto para hablar de noviazgo o romance, me dicen que en este momento Kylian Mbappé y Ester Expósito se lo están pasando bien, que no tienen ninguna presión de ser novios, pero que están fluyendo", zanjó la periodista.