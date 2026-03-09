¿Cuándo volverá a jugar Kylian Mbappé con el Real Madrid?

Fran Fuentes 09 MAR 2026 - 18:08h.

¿Cuándo volverá a jugar con el Real Madrid? La respuesta

Kylian Mbappé ha sido noticia en los últimos días por su viaje a París. El delantero francés sigue lesionado, aunque eso no ha evitado que cope titulares en todo el mundo, aunque esta vez por su relación con Ester Expósito. Sin embargo, el viaje a la capital francesa tiene una explicación y, pese al enfado del jugador, ha sido consensuada con los servicios médicos del club. De este modo, el jugador ha querido consultar a otro especialista para tener una segunda opinión y buscar un tratamiento que le permita regresar cuanto antes y en las mejores condiciones. Así lo cuenta Jorge Picón en ElDesmarket, el videopodcast de ElDesmarque sobre el mercado de fichajes, conducido por Rafa Mainez y que puedes ver a través de Mediaset Infinity.

En este sentido, el colaborador de ElDesmarque revela la versión que sale desde el club: "A mí me dicen que ha ido con gente del Real Madrid. Es decir, que no fue simplemente una cosa suya, sino que avisó a gente del Real Madrid para que fuese con él, pero quería ver a otro especialista. Quería tener una segunda opinión. Lo que le comentaron allí parece ser que ha calmado un poco las aguas. Es decir, Mbappé, por lo que a mí me cuentan, ya tiene más claro qué es lo que tiene, cuál es el proceso de recuperación que tiene que seguir. O, por lo menos, el que van a intentar. Sigue, evidentemente, preocupado, porque ese primer diagnóstico no fue el acertado y evidentemente eso le pone en riesgo", revela.

Y es que acertar con la lesión no solo es clave para volver cuanto antes, sino para el devenir de toda su trayectoria profesional: "Hay una cosa muy importante, el mal de la rodilla no es una cuestión de que Mbappé no pueda jugar de aquí a final de temporada o que no pueda jugar el Mundial, que sería el mayor de los problemas. Es que es una lesión que puede acortar su carrera futbolística. Con lo cual, lo más importante es atajarlo donde es posible y decidir dentro de las posibilidades cuál es el mejor tratamiento para curarse", comenta Jorge Picón.

¿Cuándo volverá a jugar Kylian Mbappé con el Real Madrid?

Entonces, la pregunta es clara: ¿Cuándo podrá volver a jugar Kylian Mbappé? ¿Llegará al miércoles frente al Manchester City? Jorge Picón responde: "A mí me insisten en lo que contamos la semana pasada. Vamos poco a poco, vamos prácticamente semana a semana, día a día. A mí me transmiten paciencia. No me dicen que es imposible, pero me lo venden como muy, muy difícil. Incluso me llegan a decir que es muy difícil que juegue el partido de vuelta. Aquí la cuestión es que va a depender, como siempre, de Mbappé, de las sensaciones que él tenga, del futbolista, de ese dolor que decimos que el problema que tiene Mbappé no es simplemente que esté lesionado, es que él sufre mucho dolor cuando hace ciertos movimientos con la rodilla, se le inflama y eso es lo que hay que tener controlado.

En este sentido, todo dependerá de la evolución, pero hay mucha mesura con el tema: "Oye, si consiguen que ese tratamiento conservador funcione muy rápido, porque tiene que funcionar muy rápido, pues lo vamos a ver pronto en el terreno de juego. Pero yo a la gente, quiero ser realista con ellos, yo no descartaría que esto se alargue un poquito más en el tiempo porque, lo dicho, también hay un Mundial en el horizonte, Mbappé evidentemente quiere ayudar al Real Madrid, pero tampoco va a poner en juego no sólo el Mundial, sino su carrera", sentencia.