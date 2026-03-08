Arbeloa recupera a cuatro jugadores, reserva a Rüdiger y suma seis bajas para el Real Madrid-City

Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 13:35h.

El dardo de Álvaro Arbeloa al vestuario del Real Madrid: "Estoy muy feliz por la gente que ha querido venir"

El Real Madrid se centra ya en el partido de ida de octavos de final de Champions League ante el Manchester City del próximo miércoles en un encuentro en el que Álvaro Arbeloa seguirá recuperando piezas dentro de la plaga de lesionados blanca. El técnico, que se ha ejercitado este domingo sin Antonio Rüdiger por descanso, recuperará a dos futbolistas tocados, además de los que vuelven tras sanción, reduciendo el número de ausencias a seis jugadores.

Eduardo Camavinga y Álvaro Carreras serán las novedades madridistas de cara al choque ante los de Pep Guardiola después de que ambos no estuvieran disponibles contra el Celta en Vigo. El francés se ausentó durante los dos últimos partidos, contra el Getafe y los vigueses, por una fuerte infección bucal, pero aumentó la carga de trabajo el domingo en Valdebebas con buenas sensaciones.

Por su parte, Carreras se perdió el choque de Balaídos por sanción junto a Dean Huijsen y Franco Mastantuono y, además, se ha ausentado de los últimos entrenamientos por un fuerte golpe en el gemelo izquierdo sufrido el pasado lunes ante el Getafe. Este domingo se mantuvo al margen del grupo, pero ya realizó una parte de su recuperación sobre el césped. Protagoniza una buena evolución y el lunes podrá reincorporarse al trabajo junto a sus compañeros, para estar a disposición de Arbeloa en la convocatoria y para el equipo titular si lo estima oportuno.

El Real Madrid lo ha confirmado para el partido ante el Manchester City al igual que la presencia de Antonio Rüdiger pese a que el alemán no estuvo en la sesión dominical. El central arrastra unas molestias físicas que han provocado que Álvaro Arbeloa le dé descanso en los entrenamientos para reducir su carga de trabajo y pueda llegar lo mejor posible al envite de Champions.

Álvaro Arbeloa, con seis bajas para el Real Madrid-Manchester City

El miércoles no estará de nuevo Kylian Mbappé, que completó en París su última sesión de recuperación antes de volar a la capital de España y reincorporarse el lunes al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas, el Real Madrid aumentó la carga de cara al City. Además del francés, serán baja por lesión Jude Bellingham, que se ha ejercitado durante parte de la sesión, Éder Militao, David Alaba, Dani Ceballos y Rodrygo. Este último pasará por quirófano para reparar la rodilla dañada en una lesión que le tendrá fuera lo que queda de temporada.