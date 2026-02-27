Miguel Casado 27 FEB 2026 - 12:14h.

Los de Álvaro Arbeloa ya conocen contra quién jugará los octavos de final

El madridismo se enamora de Thiago Pitarch y ya ven en él al nuevo Vitinha

Compartir







Después de certificar la clasificación el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ya conoce contra quién jugará los octavos de final de la UEFA Champions League. Tal y como ha determinado el sorteo celebrado en Nyon, volverá a verse las caras con el Manchester City de Pep Guardiola.

Tanto los británicos como el Sporting CP podían ser el rival de los merengues en esta ronda, después de la posición en la que quedaron clasificados en la fase regular de la Liga de Campeones, pero finalmente serán los ingleses el obstáculo del Real Madrid para acceder a los cuartos de final.

Fechas y estadio de los partidos

Deberemos esperar unas horas para conocer los horarios definitivos de los partidos de octavos de final, pero lo que ya sabemos es que la ida se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el martes 10 o el miércoles 11 de marzo.

PUEDE INTERESARTE Los detalles del plan de Mbappé con su lesión y la preocupación en Francia de cara al Mundial

La vuelta, por su parte, se disputará unos días después, 17 o 18 del mismo mes, en el Etihad Stadium de Manchester.

Un par de semanas más tarde arrancarán los cuartos de final, que tendrán lugar entre el 7 y el 15 de abril, mientras que las semifinales se jugarán entre el 28 de abril y el 6 de mayo.

En caso de meterse en cuartos de final, el Real Madrid volvería a jugar el partido de vuelta lejos de la capital de España, pero en caso de acceder a semifinales, ya lo haría con el factor 'campo' en su mano y podría decidir el pase a la final de Budapest en el Santiago Bernabéu.

El duro camino del Real Madrid hasta la final

El sorteo, desde luego, no ha sido nada amable con el equipo de Álvaro Arbeloa. Y no solo por verse las caras por enésima vez en los últimos años contra los de Pep Guardiola, sino por el cuadro que se le ha quedado.

Y es que en caso de ganar a los mancunianos, en la próxima ronda les esperaría la Atalanta o el Bayern de Múnich. Pero yendo un paso más allá, en semifinales, su rival podría ser el PSG, vigente campeón, Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, Liverpool, siempre peligroso, o Galatasaray -a priori el más débil-.

Los blancos solo se verían las caras con el Barça, Atleti o Arsenal en una hipotética final.