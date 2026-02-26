Jorge Morán 26 FEB 2026 - 19:47h.

El presidente de LALIGA fue preguntado por lo ocurrido con Vinicius

El aficionado del Real Madrid expulsado por el saludo nazi se defiende: "Tengo dos negros adoptados y me visto de mujer"

Compartir







Lo ocurrido con Vinicius y el supuesto insulto racista de Prestianni no es la primera vez que ocurre en el mundo del fútbol. Por desgracia, esta 'lacra' está más presente de lo que nos gustaría, aunque las instituciones hacen lo posible para reducirla al mínimo. Este es el caso de LALIGA EA SPORTS, en dónde se mantiene una lucha constante contra cualquier tipo de odio o insulto.

Sobre esto fue preguntado Javier Tebas, quién estuvo presente este jueves en el Financial Times Summit celebrado en Londres. El presidente de LALIGA EA SPORTS fue preguntado por lo ocurrido en el estadio del Benfica, apuntando que 'debe ser sancionado'.

Javier Tebas y el racismo con Vinicius

Tebas habló ante los presentes por el supuesto racismo sufrido con Vinicius, dejando clara su intención de que Prestianni sea sancionado con mano dura. "Si el jugador profirió un insulto debe ser sancionado. Insultos racistas, homófobos o de odio no los podemos consentir, ni en la grada, ni fuera del estadio y mucho menos entre los que participan en este deporte", apuntó.

Además, Tebas aprovechó la conversación para sacar pecho con el fútbol español, destacando que este racismo se ve cada vez menos en los campos de nuestro país. "Creo que en España tenemos mucho menos insultos racistas. Si miras el historial que tenemos, ha bajado mucho el tema de los insultos racistas en los estadios", dijo orgulloso.

El presidente incluso recordó el supuesto último caso ocurrido en el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. "El último fue el de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu, pero no recuerdo otros, ni en divisiones inferiores. Hay que reducirlo lo máximo posible y trabajamos mucho también fuera del estadio. Perseguimos criminalmente cualquier cántico racista por parte de la afición y vamos hasta el final. Lo hemos hecho en cuatro casos y seguiremos", zanjó.