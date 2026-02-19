Jorge Morán 19 FEB 2026 - 13:06h.

El portugués señaló el comportamiento de 'provocación' de Vinicius

Vinicius y los 20 episodios de racismo sufridos desde su llegada al Real Madrid

Lo ocurrido con Vinicius en Lisboa deja una consigna clara: todavía queda mucho que hacer en cuanto a la lucha contra el racismo. No hay más que ver las reacciones de algunos como Chilavert o incluso Mourinho, que dejó unas declaraciones que no gustaron nada al Real Madrid y que sitúan a la víctima como el culpable.

El técnico portugués señaló las 'provocaciones' de Vini durante la celebración de gol como las causantes de un hecho (el racismo) que no tiene excusa. "Tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio", comenzó diciendo.

"Yo he hablado con los dos, Vini me dice una y Prestianni otra. No quiero ser rojo y no quiero decir que al cien por cien creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir lo que Vinicius me ha dicho es la verdad", comentó el portugués en unas palabras en las que no condena el posible racismo de su futbolista.

Thuram señala a Mourinho

Estas palabras no han gustado nada a Lilian Thuram, ex futbolista y una de las caras más conocidas en cuanto a la lucha con el racismo. "Estamos en 2026, y en 2026, las personas negras aún pueden ser humilladas en el campo. Porque el racismo es humillación. Y veo que aún podemos cuestionar lo sucedido", comentó en L'Equipe.

Aunque Vinicius y Mbappé explicaran lo sucedido, las dudas acerca del posible racismo siguen en el aire. "¿Pero por qué no les creemos a estos dos jugadores? ¿Por qué la palabra de los hombres negros no es fiable?", se preguntó antes de asegurar que 'vio un hombre blanco llamando mono a un hombre negro'.

Para el ex jugador del Barcelona, la opinión de Mourinho, 'quién ha trabajado con futbolistas negros', está dentro de lo que significa la 'superioridad blanca o el narcisismo'. "¿Quién es usted, Sr. Mourinho, para decidir qué tiene derecho a hacer Vinicius? Esta sentencia rezuma superioridad blanca y narcisismo. El acto racista que sufrió Vinicius no tuvo que ver con su comportamiento, sino con el color de su piel", dijo muy cabreado.

"Mourinho sugiere que podría ser culpa de Vinicius. Que él mismo se lo buscó, básicamente. Es una barbaridad. Ese sentimiento de superioridad que tienen algunos blancos les impide ponerse en el lugar de las víctimas. Necesitan más humildad", apuntó.

Thuram incluso calificó a Mourinho como 'patético' y 'persona insignificante'. "Mientras exista este tipo de comportamiento, no estaremos todos unidos en la lucha contra él. Y eso también forma parte de la historia del racismo. Mourinho no analiza el acto racista como hombre, sino como hombre blanco. No tenemos que pensar en términos de color de piel", zanjó en el medio francés.