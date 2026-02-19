Alberto Bravo 19 FEB 2026 - 22:16h.

El entrenador insistió en su deseo de seguir contando con el capitán la próxima temporada

Iago Aspas lamenta no haber matado al PAOK Salónica: "Hemos pasado del 0-3 al 1-2"

VigoIago Aspas volvió a demostrar que a sus 38 años, el próximo 1 de agosto cumplirá 39, sigue siendo un jugador importantísimo en el Celta de Vigo. El moañés, luciendo un duelo más el brazalete de capitán, marcó un gol y dio una asistencia en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el PAOK Salónica. Claudio Giráldez, su entrenador, elogió su actuación y recordó que ya le trasladó su deseo de continuar con él la próxima temporada.

El porriñés también reveló que "de momento" no sabe qué decidirá el capitán celeste, que termina contrato el próximo 30 de junio. "Sé que quiero que siga, él lo sabe que se lo hemos dicho. El respeto y los tiempos los tiene que marcar él como creo que es lógico con la trayectoria que lleva y los años que tiene y los antecedentes de lesiones que ha tenido", señaló Claudio Giráldez.

El técnico insistió en que todo "es muy natural, muy normal. Se ha ganado el derecho a decidir y ojalá todos lleguemos al acuerdo con él de que siga y así lo queremos. Estoy contento porque sigue en el mes de febrero, toquemos madera, sin que haya pasado nada estando disponible todas las semanas".

Claudio Giráldez destacó que Iago Aspas "es un privilegiado en lo futbolístico si no también en eso. Es importante que lo cuidemos. A veces nos cuesta no tenerlo siempre en el terreno de juego pero es inteligente que lo hagamos y pueda estar al nivel cuando está sesenta minutos y cuando entre de banquillo para que pueda cambiar los partidos".

"Sabe lo importante que es para nosotros más allá de los minutos que pueda tener", insistió Claudio Giráldez al hablar de su capitán este jueves en el Toumba Stadium. "Sabe lo importante que es para nosotros más allá de los minutos que pueda tener", concluyó el técnico celeste.