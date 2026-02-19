Alberto Bravo 19 FEB 2026 - 21:18h.

El moañés fue la gran estrella del Celta con un gol y una asistencia en el Toumba Stadium

Iago Aspas y Borja Iglesias, el espejo en el que se mira A Madroa: "Leyendas y modelos"

VigoIago Aspas, autor del primer gol y asistente en el segundo en la victoria del Celta de Vigo ante el PAOK Salónica, lamentó la oportunidad perdida de dejar sentenciada eliminatoria en Grecia. Los vigueses vieron como el VAR anulaba el 0-3 por un milimétrico fuera de juego de Ferrán Jutglà y concedía el tanto de Jeremejeff, que suponía instantes después el 1-2, cuando el sueco parte en una posición adelantada.

"Creo hemos jugado muy bien. Hemos salido muy bien de su presión y antes de habernos puesto por delante con mi gol ya tuvimos dos ocasiones bastante claras para habernos adelantado. Nos queda la pena que hemos pasado del 0-3 al 1-2 que deja abierta la eliminatoria y ellos se lo jugarán en Vigo", manifestó el capitán del Celta este jueves en Salónica.

El moañés, que volvió a la titularidad en el Toumba Stadium de Salónica, no escondió su satisfacción por su gran actuación: "Esperemos rematar la eliminatoria en Balaídos y si puede ser con un gol mío o con participación, pues mucho mejor".

Iago Aspas aplaudió la puesta en escena del Celta en Salónica: "Nos han intentado apretar y hemos salido bien de sus presiones. El equipo ha tenido mucha personalidad para jugar en estadios grandes y esperemos que vengan muchos más".

Sobre su gol explicó que tras el taconazo de Miguel Román "no sabía que estaba tan solo, es cierto que escuché a Borja en el campo que me decía solo, solo y le di un toque más para separarme del rival y poder definir"