Alberto Bravo Vigo, 18 FEB 2026 - 13:22h.

La presidenta se mostró encantada con el compromiso y rendimiento del canterano

Fer López no encuentra techo: "Soy más jugador y voy a acabar la temporada mucho mejor"

El Celta de Vigo logró el regreso de Fer López, siete meses después de su venta por 23 millones de euros, en el pasado mercado de invierno. Los Wolves aceptaron que el canterano jugase la segunda parte de la temporada cedido en Balaídos. El club y el futbolista intentaron que esta cesión se prolongase también para la temporada 2026/27. La respuesta del conjunto inglés fue negativa. Pelearán este verano por su continuidad. Marián Mouriño, presidenta del club, reconoció que el club trabaja en ello.

"Nuestra labor es siempre estar trabajando para los intereses del club", explicó Marián Mouriño antes de partir a Grecia, donde el Celta se medirá al PAOK Salónica este jueves en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Recordó que antes de lograr su cesión este pasado mercado de invierno "bajé el suflé porque las cosas no son fáciles".

Explicó que en el Celta "se trabaja con muchísima planificación. La verdad es que entre todos trabajamos desde el área técnica con con Claudio Giráldez, Marco Garcés y lo que me toca también a mí para tratar de conseguir cosas como que Fer López volviese". El Celta acortó el pago de una cesión con los Wolves por la cesión del volante hasta final de temporada.

Marián Mouriño destacó que en estos primeros partidos ha visto "muy bien" a Fer López. "Lo veo muy comprometido, vino con muchas ganas de demostrar y de defender este escudo. Estamos encantados con con lo que está aportando en el campo". El Celta trabaja, por expreso deseo del jugador, de lograr retener una temporada más al futbolista en calidad de cedido.

El descenso de los Wolves, prácticamente confirmado por sus pésimos números en la Premier League, puede facilitar que Fer López continúe en Vigo la temporada 2026/27 a préstamo por el cuadro inglés. Esa fue la intención del club y del futbolista este mercado de invierno pero se encontraron con la negativa de los Wolves.