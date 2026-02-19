Diego Páez de Roque Madrid, 19 FEB 2026 - 23:46h.

Reclaman que la UEFA actúe por su puñetazo a Samuel Dahl

Parece que la polémica tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid seguirá días después del pitido final. El encuentro, que terminaron llevándose los blancos por 0-1, fue marcado por el incidente racista entre Prestianni y Vinicius Jr, pero no fue la única controversia en el choque.

La entidad de la capital de España presentó esta mañana varias imágenes ante la UEFA como pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos entre el jugador argentino y el brasileño. Ahora, es el Benfica el que ha dado la vuelta a la tortilla.

El Benfica denuncia a Fede Valverde

El club lisboeta ha presentado una queja disciplinaria ante la UEFA contra Fede Valverde. Esto se debe a una presunta conducta violenta del futbolista del Real Madrid durante el partido contra el Benfica.

Concretamente, se refieren al puñetazo que no sancionó ni el colegiado ni el VAR del uruguayo sobre Samuel Dahl pasado el minuto 80. Valverde y Dahl pugnaban por la posición tras un saque de banda y antes de arrancar la carrera a por el esférico, que ya le había superado. Y fue ahí cuando Federico propinó un puñetazo en la cara a Samuel.

Dahl sujetaba al uruguayo, que intentaba correr. Y Valverde, para quitárselo de en medio, cerró el puño derecho y le golpeó en el pómulo izquierdo de la cara. El linier estaba justo delante de la acción y señaló falta a favor del Benfica, pero la acción se quedó ahí.

Fede Valverde salió impune de la acción en aquel momento, pero el Benfica la ha interpretado como merecedora de tarjeta roja, considerado que hubo una agresión sobre su jugador.

El club luso sostiene que hay base reglamentaria para tratar la acción como conducta violenta. Así, el Benfica ha trasladado el caso al Comité de Disciplina de la UEFA para que determine si procede abrir un expediente. El conjunto portugués debe ahora esperar a que se pronuncien desde el organismo antes del encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu.