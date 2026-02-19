Diego Páez de Roque Madrid, 19 FEB 2026 - 21:38h.

José Mourinho no atenderá a los periodistas en rueda de prensa antes del partido contra el AVS

Lilian Thuram y la 'superioridad blanca' de Mourinho: "Hace creer que Vinicius es responsable"

Compartir







El partido entre el Benfica y Real Madrid de la ida de playoffs de la Champions League, donde los blancos se impusieron por 0-1, se vio empañado por el incidente racista entre Prestianni y Vinicius Jr. El encuentro se detuvo por el supuesto insulto xenófobo del argentino al brasileño que ha terminado centrando la mayoría de noticias acerca del duelo.

Uno de los protagonistas que se esperaban del choque era José Mourinho, aunque terminó siéndolo por razones que nadie esperaba. Durante el incidente, se mostró muy cercano a Vinicius, arropándolo en un abrazo para intentar calmarlo.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid lanza un comunicado en un nuevo paso para la defensa de Vinicius tras lo Prestianni

Sin embargo, en rueda de prensa, el técnico portugués acusó a Vinicius por su celebración. "Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio. En cuántos estadios ha pasado esto", dijo el entrenador del Benfica.

Mourinho no atenderá a los medios en rueda de prensa

Tras estas palabras, José Mourinho ha sido objeto de críticas por parte de aficionados, periodistas y exfutbolistas. Ante el revuelo, el portugués no atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa previa al siguiente partido de la liga portuguesa, donde se enfrentan al AVS Futebol según ha informado el medio luso A Bola.

En su lugar, Mourinho hablará a través de los medios oficiales del Benfica. No obstante, hay que tener en cuenta que esto no es una situación nueva para el portugués, pues ya lo ha hecho en anteriores jornadas dirigiendo al club de Las Águilas.

Pero la ausencia de Mourinho no se queda ahí, pues tampoco atenderá a los medios de comunicación en la previa del partido de vuelta contra el Real Madrid. Al haber sido expulsado en la ida no tiene la obligación de asistir a la rueda de prensa y todo apunta a que evitará a los periodistas.

"No me siento en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo, es difícil para mí pero ahí están mis asistentes. Yo no juego así que no creo que sea de una gran influencia. Lo positivo es que no tengo que dar rueda de prensa el día antes. A mí me gusta estar en los partidos", comentó en la rueda de prensa posterior al partido contra el Real Madrid.