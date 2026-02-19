Celia Pérez 19 FEB 2026 - 12:31h.

El club informa de que ha enviado pruebas a la UEFA

Vinicius y los 20 episodios de racismo sufridos desde su llegada al Real Madrid

Compartir







El Real Madrid ha lanzado un comunicado este jueves para condenar los incidentes racistas sufridos por Vinicius en el estadio Da Luz. Todo ocurre dos días después de los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni hacia el brasileño tras marcar el único tanto del triunfo del Real Madrid y tras los cuales el club blanco, que ha arropado en todo momento a su jugador, ha recabado imágenes también de gestos de la grada.

Tras el incidente que detuvo el partido ocho minutos, por activarse el protocolo anti racismo después de que Vinicius avisara al colegiado francés François Letexier de que Prestianni le había insultado tras el pique desatado por la celebración del gol, el delantero del Real Madrid fue el centro de atención de la grada. Le cayeron objetos, una botella de agua impactó en su brazo derecho, y recibió gestos racistas que se han identificado.

Mientras UEFA ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar lo ocurrido, fuentes del Real Madrid reconocen la dificultad de que se imponga una sanción sobre Prestianni ante la imposibilidad de demostrar lo que le dijo a Vinícius, al taparse la boca con su camiseta.

Comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".