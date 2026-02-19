Diego Páez de Roque Madrid, 19 FEB 2026 - 22:42h.

Víctor Font ha negado los rumores que sitúan a Julián Álvarez en el Barça

Joan Laporta desvela su plan de fichajes si gana las elecciones: "En todo momento"

En tiempos de precampaña, todos los precandidatos tratan de llamar la atención de sus votantes para alcanzar la presidencia culé. Estos últimos días, Joan Laporta se ha paseado por diferentes ciudades de Cataluña para explicar su programa, hablar del mercado de fichajes y criticar a los árbitros y al Real Madrid.

Y mientras tanto, surgen noticias relacionadas con el futuro del club y uno de los jugadores más deseados. En los últimos días, tanto Ronald Araujo y Pau Cubarsí han coincidido en que el delantero que más les gustaría que fichase por el Barça es Julián Álvarez.

No es habitual ver a jugadores de un equipo tan importante como es el Barcelona hablar con tanta insistencia de un futbolista de otro equipo, y todo apunta a que seguirán haciéndolo pues es uno de los deseos de la actual directiva.

Además, esta misma tarde ha salido la noticia desde un medio en Argentina que aseguraban que Julián Álvarez ficharía por el FC Barcelona este mismo verano, después del Mundial. Algo que Víctor Font se ha encargado de desmentir.

Desmentido el acuerdo entre Julián Álvarez y el Barça

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona ha presentado su proyecto, con el que intentará arrebatarle el cargo Joan Laporta. Rápidamente, Víctor Font ha querido tirar por tierra la noticia relacionada con el argentino, una de las claves de Laporta en su estrategia.

“Aviso para navegantes: es mentira que el club tenga a Julián Alvarez avanzado. Lo digo porque sé que el club no ha hablado con el Atlético de Madrid”, dijo el precandidato, quien mantiene una gran relación con Mateu Alemany.

El Atlético de Madrid no tiene intención de dejar salir a Julián Álvarez. Le consideran como uno de los pilares en el futuro del proyecto rojiblanco y está blindado con una cláusula de casi 500 millones, por lo que el Barcelona tendría que llegar a un acuerdo con el club madrileño para su venta (con mucho dinero de por medio).

Además, Víctor Font también ha criticado la gestión de Joan Laporta. “Lleva cinco años de mandato; y así como en 2021, había que hacer un acto de fe con sus promesas, ahora tenemos los resultados. El socio está harto de engaños. Eso tiene que acabar".