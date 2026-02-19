Diego Páez de Roque Madrid, 19 FEB 2026 - 18:08h.

Hansi Flick habló con sus jugadores tras los malos resultados

El FC Barcelona reserva 14.000 abonos para socios y acelera la reapertura del Gol Nord

Compartir







El FC Barcelona está atravesando un bache en la temporada 2025/26. En apenas una semana se han complicado su presencia en la final de la Copa del Rey cayendo por 4-0 en el Metropolitano además de perder el liderato de LALIGA perdiendo contra el Girona.

Desde que llegó al banquillo culé, Hansi Flick se ha caracterizado por ser un entrenador que le gusta hablar con sus jugadores. Lo hemos visto en múltiples ocasiones cuando las cosas no iban bien. Y no ha sido menos tras el bache actual.

Por delante, el FC Barcelona tiene varias semanas decisivas para el porvenir de la campaña. Con LALIGA y la Copa del Rey en juego, y los octavos de Champions a la vuelta de la esquina, el técnico alemán ha querido mantener una reunión con sus jugadores para aclarar ciertos aspectos.

La reunión de Hansi Flick con sus jugadores

Según ha contado Mundo Deportivo, Hansi Flick ha estado reunido con sus futbolistas durante una hora donde ha hecho hincapié en el estilo de juego del Barcelona. El entrenador germano cree que su idea de juego, pese a las críticas, es la ideal para volver a lograr éxitos con el Barcelona.

No cambió a principios de temporada, también con malos resultados y varias lesiones, y no lo va a hacer ahora. Tal y como ha contado el medio catalán, Hansi Flick está convencido de que su estilo es la forma de repetir los títulos de la temporada pasada y sumarlos a la Supercopa de España.

Además, Hansi Flick ha vuelto a insistir en los errores que se cometieron en los partidos contra el Atlético de Madrid y el Girona. Después de la derrota en Montilivi, el alemán dio a sus futbolistas dos días de descanso para que desconectasen tanto física como mentalmente.

Pero no solo se ha centrado en el aspecto táctico, donde el alemán ha pedido a los suyos más intensidad a la hora de presionar para que así no les puedan crear tantas ocasiones, sino en también en la eficacia y contundencia en ambas áreas. Tanto el Atlético como el Girona fueron capaces de hacer goles con pocos disparos, mientras que los azulgrana únicamente han anotado un tanto en los últimos 180 minutos.