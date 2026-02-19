El FC Barcelona reserva 14.000 abonos para socios y acelera la reapertura del Gol Nord

Redacción ElDesmarque 19 FEB 2026 - 15:59h.

El FC Barcelona hace oficial la reserva de 14.000 abonos del Gol Nord para los socios del club

Joan Laporta apunta a "determinados árbitros" que perjudican al Barça: "No acaban de soportar lo que somos"

Compartir







Nos acercamos a la parte más importante de la temporada, donde se definen las eliminatorias y se juegan los títulos. Mientras tanto, el FC Barcelona espera con ansia el regreso de su afición al estadio tras una etapa marcada por circunstancias inesperadas y resultados complicados. Vienen de caer contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey por 4-0 y contra el Girona en LALIGA EA Sports por 2-1. Estos dos partidos consecutivos han provocado la intención de reabrir el Gol Nord del Spotify Camp Nou cuanto antes. Además, lo interesante para los aficionados culés es que el club reservará 14 mil abonos de ese fondo para los socios.

El equipo de Hansi Flick deberá remontar ante el Atlético de Madrid en su campo si quieren estar en la final de la Copa del Rey, y para ello, el club quiere contar con los máximos aficionados posibles. Aunque no será posible para dicho partido, al entidad blaugrana ya se ha puesto manos a la obra para que esto suceda cuanto antes. El regreso progresivo del público también simboliza el fin de una temporada marcada por partidos disputados fuera del Spotify Camp Nou, como ocurrió cuando el equipo jugó en el Johan Cruyff debido a las obras del estadio.

14.000 abonos reservados para los socios del FC Barcelona

El club catalán ha anunciado este jueves 19 de febrero una medida importante: la reserva de 14.000 abonos más para socios cuando se pueda reabrir el Gol Nord del Spotify Camp Nou, ampliando así el aforo y recuperando poco a poco el Camp Nou al completo. Según el comunicado oficial, esa cifra se destinará “al 100 % a los socios y socias abonados” una vez se obtenga la autorización definitiva del Ayuntamiento de Barcelona para activar la fase 1C del proyecto de reapertura. El objetivo es que esta ampliación de capacidad esté lista para la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético el 3 de marzo. “En caso de que el regreso al Estadi se produzca a principios del mes de marzo, el precio previsto de estos abonos se situará entre 160 y 264 euros, en función de la ubicación".