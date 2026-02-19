Pau Cubarsí le abre las puertas a Julián Álvarez y da el visto bueno a un posible fichaje en defensa del Barça

Saray Calzada 19 FEB 2026 - 10:39h.

Pau Cubarsí habló sobre varios jugadores que suenan para el Barça

Joaquín Delgado provoca al Barcelona un debate de mercado con el Oviedo atento

Compartir







Pau Cubarsí ha hablado en una entrevista en 'Mundo Deportivo'. El central del Barça habla del momento profesional que atraviesa y del bajón que ha sufrido el Barça en los últimos partidos. También le han preguntado por algunos nombres en clave mercado y el jugador se ha mojado. Uno de los que más se está hablando es de Julián Álvarez. Enrique Cerezo en las últimas declaraciones que ha dado ha insistido en que es un futbolista del Atleti y que quiere seguir, pero los rumores de una posible salida no cesan.

El central culé no ha ocultado en que sería ideal para que formara parte del FC Barcelona. "Julián es un jugador espectacular, he jugado más contra él y lo he tenido que defender. Es un delantero top mundial, es nivel Barça, pero tanto Robert como Ferran están muy bien y nos ayudan mucho", dijo sobre el delantero argentino.

También le preguntaron por un posible fichaje en defensa. Ha sonado el nombre de Bastoni y el catalán no lo ve con malos ojos. "Sí, es un central espectacular, lo he visto pocas veces, pero ya sabemos todo el nivel que tiene. Pero esto es algo que depende de los de arriba. Creo que tenemos centrales espectaculares y estamos muy contentos por el trabajo que hacemos todos los de atrás".

PUEDE INTERESARTE El Barça comienza a moverse para renovar a Marc Casadó

Lo sucedido ante el Atleti y las posibilidades de remontar

Uno de los peores partido de la era Hansi Flick fue contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Cubarsí ha hablado de lo que les pasó. "Bueno, yo creo que en la primera parte ellos comenzaron con mucha intensidad y al meternos ese gol tan tempranero nos trastocó los planes y a partir de ahí nos costó mucho ser protagonistas en el partido…"

Pau fue protagonista porque marcó un gol, pero no subió al marcado por un fuera de juego que días posteriores fue explicado en el 'Tiempo de revisión' que publica la RFEF. "Pues la verdad es que no, lo único que sé es que esa pausa de casi 10 minutos nos cortó el buen inicio de segunda parte que habíamos hecho. Ese gol nos hubiera permitido afrontar el resto del partido con posibilidades reales de acercarnos más en el resultado".

Cubarsí dejó claro que creen que pueden dar la vuelta al resultado. "Somos un grupo que ya hemos demostrado que creemos en las remontadas y las hemos llevado a cabo. Vamos a volver a intentarlo con todas nuestras fuerzas y con el apoyo de nuestra gente que ¡nunca nos falla!".