El Barcelona se mueve por Marc Casadó

La dirección deportiva del FC Barcelona sigue trabajando pese a la incertidumbre de la presidencia, la cual se resolverá a partir del próximo mes de marzo cuando se den las elecciones. No solo están mirando ya al mercado de cara al próximo verano, sino también en mejorar lo que hay en la plantilla.

Una de las zonas más importantes en el FC Barcelona de Hansi Flick es el centro del campo. En esta temporada se ha visto algo mermado por las múltiples bajas que ha sufrido, teniendo que tirar de varios futbolistas a modo de parche en el doble pivote, como Dani Olmo o Fermín López en los partidos más recientes o Eric García durante un tramo importante de la temporada.

Actualmente, el técnico alemán cuenta con Pedri, De Jong, Marc Bernal y Marc Casadó para esa posición, y aunque este último no está teniendo la continuidad que le gustaría, el club ya trabaja para ampliar su contrato.

El Barça se mueve para renovar a Marc Casadó

Según ha informado el diario Sport, el club culé quiere renovar su contrato antes de que finalice la temporada. No existe ninguna prisa para llegar al acuerdo, pero ya se han dado los primeros contactos por ambas partes para definir la duración del nuevo vínculos además de las condiciones económicas.

Todo ello mientras Marc Casadó sigue planteándose su futuro. Tal y como ha contado el medio deportivo, el jugador sigue teniendo la idea de triunfar en el FC Barcelona, pero si no consigue cierta continuidad podría plantearse abandonar la entidad a finales de temporada.

Durante los últimos meses, varios equipos de Europa han mostrado su interés en el canterano culé. El Atlético de Madrid fue uno de los que más fuerte ha apretado en los últimos mercados de fichajes. Pero por el momento, el futbolista seguirá entrenando al máximo para aprovechar las oportunidades que Hansi Flick le conceda para ver cuál es su situación en el equipo catalán.