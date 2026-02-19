Ángel Cotán 19 FEB 2026 - 12:31h.

Una demarcación que afecta a jugadores de varios equipos de LALIGA

Santi Cañizares rompe una lanza por Álex Remiro y Joan García: "No se corresponde con la realidad"

MadridLa temporada aún debe afrontar su tramo más decisivo, pero son muchos los aficionados que comienzan a soñar con el Mundial. El buen hacer del equipo de Luis de la Fuente invita al optimismo, pero a varios meses vista, ya hay varias incógnitas de cara a la lista definitiva de convocados. Y más allá de lesiones, Santi Cañizares avanza el gran debate al que deberá enfrentarse el seleccionador nacional.

El que fuera portero internacional participó en el debate de La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. El madrileño puso el foco en una posición concreta del campo, aunque acabó generalizando. La irrupción de Marc Pubill en el Atlético de Madrid está ampliando el abanico de opciones en la zaga de España, algo que Cañizares analiza al detalle.

Para el ahora tertuliano, el defensor colchonero está presentando su candidatura a la internacionalidad: "Es un jugador excelente y que lo está demostrando a primer nivel, por lo tanto, tiene nivel de Selección. Aquí el debate que se abre es qué va a hacer Luis de la Fuente".

Santi Cañizares y un problema de rico para Luis de la Fuente

A ojos de Cañizares, el seleccionador debe decantarse por un modelo de elección u otro: "Si va a llevar a la gente más en forma que entonces todavía es pronto, habrá que esperar a los dos últimos meses de campeonato; si va a llevar a los jugadores que más rendimiento les ha dado en otras ocasiones, porque confía en ellos y cree que es el grupo que le ha hecho ganar; y en definitiva, se le abre aquí un sinfín de situaciones a Luis de la Fuente... pero es problema de rico".

Pubill empuja, pero también hay que tener en cuenta a los Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Pau Cubarsí y compañía. Un gran número de opciones que desliza Santi Cañizares: "Los centrales, tenías a Dean Huijsen y a Robin Le Normand, tal, oye... no están bien y aparece Marc Pubill. Ahí tienes para elegir. Tienes problemas en alguna posición por baja forma de los jugadores y aparecen jugadores que irrumpen con fuerza".

Eso sí, en este debate que deberá afrontar Luis de la Fuente, el que fuera portero de la Selección Española tiene claro que nunca será un problema: "Eso no es un problema, eso ya es una gestión que tú sabrás lo que haces, pero siempre tienes todas las alternativas encima de la mesa".