16 FEB 2026

La goleada encajada por el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano evidencia una jornada más los problemas que acarrea el equipo rojiblanco en LALIGA EA SPORTS. Inmersos en la Champions y a un paso de la final de Copa, los de Simeone ofrecen otra cara en la competición doméstica que compromete hasta su presencia entre los cuatro primeros clasificados. Los hay que han mostrado públicamente sus reproches al Cholo Simeone por los últimos resultados, pero también los que lo defienden. Es el caso de Santi Cañizares.

Durante la charla en El Tertulión de Tiempo de Juego, el exportero salió al paso de las críticas que recibe últimamente Simeone por los números en Liga. Cañizares no dio la razón a Gonzalo Miró tras su crítica y expuso el motivo por el que el técnico del Atlético tiene más crédito en el banquillo que cualquier otro.

"Se ha ganado un crédito anteriormente que no solo a nivel deportivo le ha servido al Atlético, sino también a nivel institucional. Si no se le atiza tanto por perder partidos es porque tiene un pasado y el pasado y la historia no se debe nunca de olvidar. El pasado y la historia del Cholo son excelentes", comentó.

El cabreo de Gonzalo Miró

La derrota en Butarque, sumada a la que cosechó en casa frente al Betis, dejan al Atlético en Liga en una situación comprometida. Los verdiblancos ya se asoman a cuatro puntos desde la quinta plaza mientras que el Villarreal, justo por delante, puede sacarle tres puntos si logra la victoria en su partido por recuperar frente al Levante.

Por ello Gonzalo Miró, otro de los participantes en la tertulia, mostraron su crítica. "Es un bochorno ver que un equipo capaz de hacer lo que hizo hace tres días tiene su nivel de exigencia en la lona y se puede pasear por campos de Primera División dando vergüenza", sentenció.