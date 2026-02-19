Antonio Rüdiger mete en problemas a Álvaro Arbeloa

Jorge Morán 19 FEB 2026 - 12:18h.

El central alemán cuajó un gran partido contra el Benfica

Antonio Rüdiger está de vuelta en el Real Madrid. Lo que es una gran noticia para la afición, no lo es tanto para Álvaro Arbeloa. El central alemán ya está disponible después de su lesión de rodilla y ha protagonizado dos partidazos ante Real Sociedad y, sobre todo, con el Benfica.

El ex del Chelsea volvió a ser el líder de una defensa que le necesitaba más de lo que creían. Rápido a los cortes, bien colocado, duro en los enfrentamientos, fuerte por arriba y con una intensidad que contagia al resto de sus compañeros. Una vuelta que llega justo para el momento más importante de la temporada, con el Real Madrid jugándose los títulos de LALIGA y la Champions League.

Las dudas para la defensa del Real Madrid

El problema con la llegada de Rüdiger es que ahora sobra uno en el centro de la defensa. Los últimos partidos del Real Madrid habían estado marcados por el gran nivel de Raúl Asencio y la mejoría de un Dean Huijsen que parece el más fijo. Arbeloa había encontrado a su pareja de centrales, pero con la vuelta del alemán, ahora comienza un rompecabezas.

El Real Madrid cuenta con cinco defensas centrales, dos de ellos descartados. Militao evoluciona de su lesión, pero el brasileño todavía necesita tiempo, mientras que David Alaba apenas cuenta con minutos residuales. Y aquí es dónde debe decidir Arbeloa.

Desde la vuelta de Rüdiger, los blancos sólo han recibido un gol. Fue contra la Real Sociedad, tras un penalti cometido por Huijsen. Como informa AS, el alemán ha tenido un 91% de acierto en pases en ambos partidos, ganando siete duelos (tres en el Bernabéu y cuatro en Lisboa). Unos números con los que mete miedo a Huijsen y Asencio, quiénes pueden quedar relegados al banquillo.

Arbeloa y las dudas con Huijsen y Asencio

Viendo su nivel ante el Benfica, lo más seguro es que Rüdiger se haga fuerte en las alineaciones de Arbeloa. Esto provoca que Huijsen y Asencio estén en el punto de mira, quedando relegados uno de ellos al banquillo. El malagueño llegó como uno de los grandes fichajes de la temporada y aunque comenzó de manera espectacular, su nivel se ha visto reducido. Las dudas en muchas de sus decisiones, así como la debilidad mostrada, han generado incertidumbre alrededor de su perfil como central. Pese a ello, en Lisboa fue también uno de los mejores y parece ser el que más gusta al técnico.

Por su parte, Asencio es capaz de lo mejor y lo peor. El central ha sido el mejor jugador del Real Madrid durante el peor momento de la temporada. Sus desconexiones y errores han costado goles al conjunto blanco durante algunos partidos y muchos entienden que, pese a su intensidad, no tiene el nivel para ser titular.