Iago Aspas, Miguel Román y Swedberg, los más destacados del Celta

El bonito gesto del Celta con los aficionados del PAOK fallecidos

VigoEl Celta de Vigo ha ganado 1-2 al PAOK en el Toumba Estadium. En una primera mitad de menos a más Iago Aspas y Williot Swedberg pusieron los goles que se inventó Miguel Román desde la zona de creación para llegar 0-2 al descanso. No estuvieron bien los de Claudio Giráldez en la segunda parte. Especularon con el marcador. Tuvieron el 0-3, anulado en un milimétrico fuera de juego, y vieron como Jeremejeff metía al PAOK en la eliminatoria con un gol tan milimétrico como el anulado instantes antes a Ferrán Jutglà. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el PAOK Salónica en el Toumba Stadium.

(5) Andrei Radu: completamente inadvertido en la primera mitad. Solo apareció para llevarse un golpe de un rival en un salto. Buena parada a cabezazo de Jeremeff. Nada que hacer en el 1-2, un remate complicado del sueco al que no pudo llegar.

(5) Javi Rodríguez: solvente atrás, muy bien acompañado de Carreira. Pudo sacar con acierto el balón desde atrás. No sufrió demasiado en bloque bajo hasta los instantes finales donde cometió un error que le pudo costar el gol del empate al Celta.

(7) Carl Starfelt: lección magistral del sueco anulando a su compatriota Jeremejeff. Lo hizo todo bien en el Toumba Stadium mostrándose como una pieza fundamental. El mejor de la zaga viguesa.

(5) Marcos Alonso: empezó con algún titubeo pero se fue entonando con el paso de los minutos. No cometió errores en un partido donde tuvo más trabajo en la segunda mitad.

(5) Óscar Mingueza: situado en el perfil zurdo. Pudo abrir el marcador. Mandó la pelota a las nubes. Poco después perdió un peligroso balón que pudo costarle un gol al Celta. Tuvo más errores pero su capacidad para generar compensa sus carencias en algunas facetas del juego.

(7) Miguel Román: asistencia magistral con la espuela para que Iago Aspas abriese el marcador pasada la media hora. Otro pase a la espalda de la zaga griega, igual de espectacular, acabó con el 0-2 antes del descanso. Letal en la generación de juego. Terminó agotado, cuando bajó el nivel el Celta lo notó y mucho.

(6) Ilaix Moriba: alguna pérdida innecesaria en mediocampo. Fue creciendo y sintiéndose más cómodo a medida que el Celta iba dominando el encuentro. Puso un par de buenos pases con peligro y buscó equilibrar el mediocampo corriendo muchos metros.

(6) Sergio Carreira: arrancó por la derecha para tapar a Taison, uno de los jugadores más peligroso del PAOK. Lo anuló hasta el punto que el brasileño se fue al medio. Hizo el 0-3 pero el colegiado lo anuló por un fuera de juego previo. Correcto todo el partido, le dio aire al equipo en los malos momentos.

(8) Iago Aspas: la leyenda que nunca falla. De sus botas salió un gran pase para Williot que no aprovechó. Pasado el 30' batió a Tsiftsis con remate de primeras pegado al palo. Asistió a Swedberg en el 0-2. Con espacios hizo lo que le vino en gana. El paso de los minutos le pesó en su juego. Sigue siendo fundamental en el Celta.

(5) Borja Iglesias: entró poco en juego. Bien en la presión y ayudando en la fijación o arrastrando centrales. Apenas dio siete pases en 60 minutos. Hizo el trabajo encomendado antes de irse al banquillo.

(7) Williot Swedberg: doble ocasión que frustró Tsiftsis en los primeros compases. Al filo del descanso controló un gran pase de Miguel Román, abrió a Aspas y este se la devolvió para hacer, ahora sí, su gol. Tiene un don para llegar siempre a posiciones de peligro.

También jugaron en el Celta de Vigo

(5) Ferrán Jutglà: lanzó una contra que no pudo completar. Fuera de juego milimétrico en el que pudo ser el 0-3 pasado el minuto 75.

(5) Javi Rueda: llegó en alguna ocasión con peligro. Consistente atrás tapando su carril.

(5) Fer López: entró muy poco en juego en los minutos que estuvo en el campo. Tuvo un disparo que no terminó en gol.

(6) Hugo Álvarez: se sacó una buena jugada que no terminó en gol por un fuera de juego de Jutglà al rematar el balón en la línea de gol. Quedará la duda de saber si el balón terminaba entrando tras su remate que no atrapó. Generó muchas más ocasiones pero le faltó claridad en los metros finales.

(-) Matías Vecino: entró para darle empaque a la medular celeste en los últimos minutos.