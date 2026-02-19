Pablo Sánchez 19 FEB 2026 - 19:13h.

El precioso gesto de la afición del Betis con el PAOK tras la última tragedia

Tuvo lugar antes del inicio del partido

Salónica respiraba fútbol este jueves con la disputa del encuentro de Europa League entre el PAOK y el Celta de Vigo, un duelo del que ambos quieren llevarse un resultado positivo de cara a la vuelta en Balaídos. Había tensión, nervios y también respeto. Ese que mostró el conjunto celeste con el club heleno y sus aficionados fallecidos recientemente por un desplazamiento para ver a su equipo.

El pasado mes de enero, hasta siete hinchas del PAOK se dejaron la vida en un accidente de tráfico cuando marchaban rumbo a Francia para ver el partido de su equipo frente al Olympique de Marsella. El mundo del fútbol quedó conmocionado con este suceso y ahora el Celta, aprovechando su visita, ha querido tener un bonito gesto.

Antes del inicio del partido, la presidenta Marián Mouriño e Iván Villar acudieron hasta el lugar del estadio donde se situaban estos aficionados y en el que hay actualmente montado una especie de altar para dejar un ramo de flores y una bufanda celeste en señal de solidaridad. Un bonito gesto que despertó los aplausos de los hinchas locales.

"Antes del comienzo del PAOK-Celta homenajeamos a los aficionados griegos que tristemente perdieron la vida desplazándose para ver a su equipo en la Europa League. Que en paz descansen", expresaba el Celta a través de sus redes sociales.

Mas detalles con el PAOK

El detalle del Celta no ha sido el único del mundo del fútbol en los últimos días tras la tragedia que tuvo lugar. El Betis, quien visitó recientemente a los helenos en su estadio, sacó una pancarta en honor al club durante un partido en La Cartuja. Todo ello después de que los aficionados del PAOK se acordaran de la tragedia que tuvo lugar en Andalucía con el accidente de tren de Adamuz. Respeto mutuo.