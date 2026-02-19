Alberto Bravo 19 FEB 2026 - 17:36h.

Claudio Giráldez ha apostado por Iago Aspas, Borja Iglesias y Swedberg en ataque

El Toumba Stadium y el deseo de Marián Mouriño: "Más cerca de la final de Estambul"

VigoPAOK Salónica y Celta de Vigo han hecho oficiales los onces titulares con los que afrontarán el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El Toumba Stadium, donde el PAOK no pierde desde hace un año, es el escenario de este duelo entre macedonios y gallegos. Estas son las alineaciones confirmadas confeccionadas por Răzvan Lucescu y Claudio Giráldez para este duelo que arranca en poco más de una hora, a las 18.45 en Grecia.

Once titular del PAOK Salónica

El PAOK Salónica sale con un once titular formado por Tsiftsis; Kenny, Vogliacco, Lovgren, TAylor; Ozdoev, Camara; Zafeiridis, Taison, Zikovic; y Jeremejeff.

Lucescu, técnico local, aseguró en la previa que su equipo en nada se parece al que cayó en Balaídos por 3-1 en la fase de Liga: "Ha pasado mucho tiempo desde entonces, aquel fue un momento difícil. Dos días después del partido de Vigo teníamos el encuentro contra Olympiakos, que era muy importante para nosotros. Hemos mejorado mucho desde entonces, tanto en confianza como a nivel de juego".

"Tenemos que jugar con paciencia, ser inteligentes para saber cuándo arriesgar y cuándo no. Debemos ser fuertes en todos los sentidos", apuntó Lucescu, para quien las numerosas bajas de su equipo son "una buena oportunidad" para que otros integrantes de la plantilla muestren su nivel. "Muchos jugadores han tenido muchos minutos, y esa es la razón por la que ahora están fuera. Pero uno de los motivos de nuestro buen momento es la unión del grupo", aseveró.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Williot Swedberg y Borja Iglesias.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro, recordó que "tenemos que estar estables durante toda la eliminatoria si queremos pasar. Sabemos que en una eliminatoria cualquier mal momento lo puedes pagar caro. Ojalá tengamos una buena versión del equipo, creo que estamos preparados para el reto y tengo máxima confianza en los jugadores para llegar a nuestro campo con un buen resultado".

Además aseguró que "para nada somos favoritos. Si nos vamos a la experiencia de los equipos o de los jugadores en este tipo de partidos, ellos tienen mucha más que nosotros. Más allá de la diferencia que puede haber entre las ligas, que ya es algo subjetivo, el PAOK está acostumbrado a manejar la presión, a la responsabilidad de tener que ganar. Veo la eliminatoria al cincuenta por ciento".