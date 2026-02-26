El momento más tierno de Rafa Nadal enseñando a esquiar a su hijo

Celia Pérez 26 FEB 2026 - 17:53h.

El manacorí lo ha compartido en su perfil de TikTok

Rafa Nadal exprime cada momento con su familia. Desde su retirada, dejando a un lado la vida deportiva profesional, el manacorí disfruta de la experiencia de ser papá. Con dos hijos ya con Mery Perelló, el manacorí nos ha regalado en las últimas horas una de las estampas más junto a su hijo mayor.

En su perfil de TikTok, Nadal ha compartido un vídeo en el que se le puede ver esquiando junto a su hijo mayor, Rafa. En dicho vídeo se puede ver como el extenista sujeta a su hijo mientras ambos se deslizan sobre la nieve vestidos con monos y con esquís.

No es la primera vez que Rafa Nadal aparece con su hijo mayor. Ya antes del homenaje que le prepararon en Roland Garros este verano, acudió junto con su hijo, quien tuvo la posibilidad de conocer de cerca y saludar a auténticos mitos del tenis como Andy Murray, Novaj Djokovic y Roger Federer. Entre todos protagonizaron un tierno momento.

En ese entonces, el manacorí se dirigía al interior del estadio y allí compartió charla con los que fueron sus compañeros. Con ellos estaba el pequeño. Rafa fue presentándole de una manera divertida a cada uno de ellos, con quienes chocó la mano y alguna que otra sonrisa.

"No sé por donde empezar tras haber jugado aquí 20 años, haber ganado, haber perdido y haberme emocionado siempre. Ha sido una historia increíble", decía durante el homenaje. Fue después cuando pudo compartir esos bonitos momentos con su hijo y tres de los mejores tenistas de la historia.

Después de hacernos soñar durante años sobre las piestas, ahora Rafa nos deleita con su parte más tierna junto a su familia. Una vez colgada la raqueta, el manacorí disfruta de una nueva etapa junto a sus hijos y su mujer.