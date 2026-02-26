Anulan el envío a juicio por violación a Ben Yedder y su hermano

Celia Pérez 26 FEB 2026 - 19:09h.

"Estoy contento con la decisión del tribunal", escribió en sus redes sociales

Ben Yedder se excusa en el alcoholismo en su juicio por agresión sexual: "Si ocurrió fue por culpa de eso"

Compartir







El envío a juicio por violación del futbolista francés Wissam Ben Yedder, junto a su hermano Sabri, ordenado en noviembre pasado, fue anulado por el tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, que consideró que existía falta de fundamento para hacerlo. Esta decisión anula así el auto de procesamiento contra el futbolista y su hermano por presunta violación.

La noticia la ha compartido el propio Ben Yedder en su perfil de redes sociales, agradeciendo el apoyo y la decisión final. "Gracias. Estoy contento con la decisión del tribunal. Siempre he proclamado mi inocencia y hoy el Tribunal de Apelación me escuchó. Me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado desde el principio, es decir, a mi familia, a mis seguidores y al público", escribió.

Según ha desvelado L'Equipe, durante la audiencia del 22 de enero, la fiscalía solicitó la confirmación del veredicto, pero fue en vano, al igual que los abogados de las partes civiles. Estas no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que Sophia Kerbaa, abogada de Wissam Ben Yedder, declaró estar "muy contenta por su cliente y muy satisfecha con la decisión, que coincide con todo lo que argumenté ".

PUEDE INTERESARTE El dardo de Cristiano Ronaldo a Rubén Neves en su última celebración

De la misma formal, la abogada de su hermano Sabri, Laure Diu-Lambrechts, al ser contactada por L'Equipe respondió igualmente satisfecha. "Mi cliente, quien siempre ha proclamado su inocencia, se siente profundamente aliviado por la decisión dictada hoy por el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence. Esta decisión confirma que la remisión al Tribunal Penal, decidida por el juez de instrucción, se basó en una evaluación errónea del caso", señaló.

PUEDE INTERESARTE Ibai Llanos reacciona a una posible multa casi millonaria por un error en La Velada del año

Tras su paso por el Sakaryaspor, club de la segunda división de Turquía, Ben Yedder se encuentra ahora en el Athletic Club de Casablanca, en donde ha disputado cinco partidos y ha marcado un gol con su nuevo equipo.