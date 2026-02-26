Fran Fuentes 26 FEB 2026 - 14:48h.

El neerlandés apunta a estar varios partidos de baja, incluida la ida de octavos de Champions

Eric García desvela la charla con Hansi Flick que marcó su futuro en el Barcelona: "Estaba más fuera que dentro"

Compartir







Frenkie de Jong ha tenido problemas físicos en las últimas semanas. Sin embargo, tras jugar tres partidos consecutivos (especialmente bueno fue su duelo ante el Levante) parecía que todo estaba olvidado. Sin embargo, se ha sabido que el jugador del FC Barcelona en torno a un mes de baja debido a una nueva lesión muscular que le ha imposibilitado terminar el entrenamiento de este jueves, teniendo que abandonar la sesión antes de que finalizase.

Se trataría de una rotura fibrilar que le mantendría alejado del terreno de juego en torno a tres o cuatro semanas. De este modo, el jugador se perdería