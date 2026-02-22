Marc Bernal abre, De Jong ordena y Fermín firma la obra que recupera el liderato para el Barça

Andrea Esteban 22 FEB 2026 - 18:25h.

El fútbol, a veces, es una cuestión de paciencia. De saber resistir cuando el rival te muerde al inicio y de golpear cuando el partido empieza a entender tu idioma. Eso hizo el FC Barcelona ante el Levante UD: sobrevivir al susto, construir con criterio y rematar con una obra de arte. Marc Bernal encendió la luz, Frenkie de Jong puso orden y Fermín López cerró la noche con un golazo que devolvió el liderato y espantó los fantasmas recientes.

Un aviso que despertó al Barça

El Levante salió sin complejos. En el primer suspiro ya había probado a Joan García y dejó claro que no iba a ser figurante. Durante un cuarto de hora, el Barça caminó por el alambre: impreciso en la salida, algo blando en los duelos, sorprendido por la presión granota.

Pero el fútbol tiene momentos bisagra. Minuto 4. Saque en corto, balón al área y Marc Bernal, tirándose al suelo, empujó el 1-0. Fue un gol de oportunismo, de esos que cambian el tono del relato. El estadio respiró y el equipo también.

A partir de ahí, el partido empezó a tener acento portugués. Cancelo se adueñó del carril derecho, encadenó recortes y centros con música. Uno se paseó por el área pequeña, otro acabó en la madera. El Barça empezaba a reconocerse.

De derecha a izquierda, el segundo golpe

En el 32’, la jugada que explicó el plan. Circulación rápida, apertura a banda y centro preciso. De Jong apareció sin marca y definió con naturalidad para el 2-0. El neerlandés no solo marcó; sostuvo al equipo, dio pausa y criterio en los momentos en que el Levante amagaba con volver.

El Camp Nou pide a Pedri… y Fermín responde

En la segunda mitad, el ritmo bajó. El Barça quiso controlar más que correr. Desde la grada, el nombre de Pedri comenzó a sonar antes incluso de que calentara. Hansi Flick movió el banquillo: entraron Pedri, Fermín y Ferran para refrescar ideas.

El Levante dio un paso adelante. Forzó córners, probó desde fuera y encontró alguna grieta. Durante unos minutos, el murmullo recorrió el estadio. El partido pedía una sentencia.

Y llegó en el 81’. Fermín López cargó la pierna izquierda desde la frontal y soltó un misil que besó el palo antes de entrar. Golazo. De los que no admiten réplica. De los que cambian el gesto del banquillo y apagan cualquier atisbo de rebelión. El 3-0 fue un golpe definitivo, una firma elegante al pie de un partido que había exigido más de lo que decía el marcador.