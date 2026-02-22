Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Hansi Flick lanza un recordatorio a sus jugadores tras la victoria ante el Levante: “El que juegue se lo tiene que merecer”

Hansi Flick, en rueda de prensa
Hansi Flick, en rueda de prensa. LALIGA EA SPORTS
BarcelonaEl FC Barcelona volvió al liderato tras imponerse con claridad al Levante UD, pero en la sala de prensa el mensaje fue más allá del resultado. Hansi Flick aprovechó el 3-0 para enviar un aviso interno: nadie tiene el puesto garantizado.

Gol temprano y reacción necesaria

El técnico alemán subrayó la importancia de adelantarse pronto para cambiar la dinámica tras dos derrotas consecutivas. “Ha sido muy importante meter rápido. Nos ha dado confianza desde el principio. Hemos ido mejorando con el paso de los minutos y hemos merecido ganar”.

Flick reconoció que el equipo necesitaba una respuesta tras la semana de autocrítica. “Hoy hemos dado una muy buena respuesta y es lo que necesitaba. Hemos estado hablando mucho y lo he visto reflejado sobre el terreno de juego”.

Cancelo y la meritocracia

Uno de los nombres propios fue João Cancelo, muy activo especialmente en la primera mitad. “Ha hecho un partido fantástico. Hemos visto toda su calidad, ha generado muchas ocasiones. Eso es lo que quería”.

Sin embargo, el técnico dejó claro que el rendimiento marcará las decisiones: “Cada entrenador tiene que exigir. El que juegue de inicio se lo tiene que merecer”. Un mensaje directo al vestuario en un tramo clave de la temporada.

Liderato con matices

El Barça recupera la primera posición apenas seis días después de perderla, algo que Flick valoró con prudencia. “Era muy importante recuperar el liderato. Lo hablábamos ayer y es muy positivo”.

Eso sí, el alemán evitó la autocomplacencia: “No todo ha sido perfecto. Pero hemos acabado 3-0, tres puntos y eso es lo más importante”.

El Barça vuelve a mandar en la tabla, pero el discurso del técnico es claro: competir cada semana, sin privilegios y con máxima exigencia.

Hansi Flick, durante el Barça - Levante
Hansi Flick, durante el Barça - Levante. EFE
