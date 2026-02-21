Fran Fuentes 21 FEB 2026 - 15:03h.

"Sabemos que, tras estos resultados, hemos perdido confianza", asegura el alemán

Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa. El alemán ha hablado de varios temas espinosos como la falta de liderazgo en la plantilla azulgrana, la campaña electoral por la presidencia del FC Barcelona o las bajas, dejando buenas noticias con Marcus Rashford, Pedri González y Pablo Gavi. Aunque, eso sí, insiste en que no cambiará su forma de jugar y que, para ello, cuenta con la confianza de los futbolistas. Y es que el técnico sabe que dos derrotas consecutivas en un club con una exigencia tan elevada es un problema. Para muestra, los momentos de tensión vividos en los últimos postpartidos. Sin embargo, se ve con confianza para darle la vuelta a este par de semanas de zozobra. Así se lo ha hecho saber, con broma incluida, a un periodista que le preguntó cómo estaba de ánimos, porque le veía más apagado que de costumbre.

"¿Me ves bajo de ánimos? ¿A qué te refieres?", comentó el alemán entre alguna leve risa. Aunque, rápidamente, se puso serio: "No, no, yo estoy muy centrado. En esta situación, tras estos dos días de pausa, hemos podido pensar y reflexionar. Es una buena oportunidad para ver a qué nivel está el equipo y cómo ha mejorado", asegura.

Bromas aparte, Hansi Flick sabe que están en un momento delicado, pero clave

Eso sí, Hansi Flick tiene claro que, en este momento, el FC Barcelona tiene que dar un paso adelante y mejorar las sensaciones que han perdido en este par de semanas: "Obviamente sabemos que, tras estos resultados, hemos perdido confianza, pero hay que darlo todo. A veces es necesario marcar uno o dos goles para ganar confianza, pero hay que seguir trabajando. Mañana contra el Levante no va a ser fácil. Ellos van a defender bien en su propio campo, nosotros esperamos poder transitar bien. Es un partido en casa, ante nuestros aficionados y estamos en un buen momento", reflexiona.

Sea como fuere, Hansi Flick es consciente de que el equipo necesita un triunfo en este partido. Y es que, con el Real Madrid ostentando el liderato por dos puntos, los barcelonistas necesitan volver a las magníficas sensaciones a nivel de juego que demostraron en el arranque de la temporada. Eso sí, algunos problemas defensivos y errores individuales destacados le han hecho dudar de sí mismo en las últimas semanas. Desde la estrepitosa derrota frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey el equipo no ha sido capaz de recuperar las sensaciones positivas, aunque el alemán espera recuperarlas en el duelo frente al Levante.