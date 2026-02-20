Posibles alineaciones del FC Barcelona - Levante para la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 07:03h.

FC Barcelona - Levante, las posibles alineaciones del partido de la jornada 25 de LALIGA EA Sports

El FC Barcelona recibirá al Levante en la jornada 25 de LALIGA EA Sports. Será un partido muy importante para ambos. Los locales vienen de caer en el derbi catalán por 2-1 frente al Girona y haber dejado la primera posición libre para el Real Madrid. Los granotas llegan a este choque tras caer en el derbi valenciano por 0-2 en un partido que estuvo marcado por los altercados tras el pitido final. Este choque se jugará el próximo domingo 22 de febrero de 2026 a las 16:15 (hora española) en el Spotify Camp Nou.

Posible alineación del FC Barcelona

El FC Barcelona, dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, ha caído a la segunda posición de LALIGA tras caer derrotado en Montilivi frente al Girona. Fue un partido que estuvo marcado por la polémica arbitral, y los culés no supieron sobreponerse a ello para lograr los tres puntos. Se quedan a dos puntos del Real Madrid, el nuevo líder. Ahora acumulan dos derrotas consecutivas. El planteamiento del alemán con el equipo no parece estar dando sus frutos en los últimos encuentros, pero todavía están vivos en las tres competiciones. Este partido lo tendrán que jugar sin Gavi, Pedri y Christensen una vez más. Eric García salió tocado de Montilivi pero no parece ser gran cosa, aunque no apunta para titular.

Posible once del FC Barcelona frente al Levante:

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Martín, Balde

Centrocampistas: De Jong, Olmo, Fermín

Delanteros: Raphinha, Yamal, Ferran

Posible alineación del Levante

El Levante llega a uno de los duelos más complejos de LALIGA tras caer en el derbi de la Comunidad Valenciana frente al Valencia por 0-2. El partido estuvo marcado por los altercados finales con lanzamientos de botellas al campo y jugadores rivales. Siguen 19ºs en la clasificación, con 18 puntos y a siete de la salvación. Tarea muy difícil por delante, pero nunca imposible. Arriaga no podrá jugar por sanción de doble amarilla y Brugué y Pablo Martínez siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Posible once del Levante frente al FC Barcelona:

Portero: Ryan

Defensas: Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez

Centrocampistas: Vencedor, Raghouber, Carlos Álvarez

Delanteros: Iván Romero, Tunde, Etta Eyong