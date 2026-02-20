Celia Pérez 20 FEB 2026 - 13:25h.

La seleccionadora ha desgranado su lista

Sonia Bermúdez da una convocatoria cargada de novedades: vuelve Misa y Jenni Hermoso se queda fuera

Sonia Bermúdez ha comparecido este viernes en rueda de prensa tras dar a conocer la lista de convocadas para iniciar el camino rumbo al Mundial de Brasil 2027. Una citación que trae muchas novedades como la vuelta de Misa Rodríguez, que no no lo hacía desde 2024, o la ausencia de Jenni Hermoso. Las dos han centrado buena parte de su intervención.

Para explicar la ausencia de la delantera, Sonia incidió en el rendimiento deportivo: "La lista está basada en el rendimiento deportivo, hay muchas caras nuevas. Hemos hecho seguimiento de muchas futbolistas. Tenemos rivales muy complicados. Lo hablamos, sabéis que me gusta hablar con las jugadoras. Creo que la comunicación es importante".

Entre las novedades más destacables, se encuentran las de Salma Paralluelo y Patri Guijarro, que vuelven tras estar lesionadas los últimos meses de 2025, y la de Misa Rodríguez, guardameta del Real Madrid, que no acudía a la selección española desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Misa vuelve por méritos propios. Al inicio de la temporada no era titular, pero es una portera que ha aprovechado la oportunidad de coger la titularidad. Está rindiendo muy bien y es el premio. Se han quedado porteras sin venir que podrían estar, ya será nuestro trabajo decidir quién va a empezar en los partidos", explicó.

Muchas de las novedades, especialmente en defensa, son muy jóvenes. Es el caso de Aiara Agirrezabala, de la Real Sociedad, sobre la que la seleccionadora advirtió que hay que "tener paciencia con las jóvenes".

Además, diez de las veinticinco convocadas juegan fuera de la Liga F. Bermúdez no se mostró preocupada: "Para nosotros es un placer poder viajar por medio mundo, estamos encantados. Lo único que exigimos es esa competitividad que nos están dando. Jugadoras como las que están en el Everton se han ganado estar y ahora tienen que pelear por quedarse con el puesto".