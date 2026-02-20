Ángel Cotán 20 FEB 2026 - 13:13h.

El entrenador azulón tuvo también buenas palabras para el club hispalense

Arambarri responde a la crítica del Villarreal y no se fía del Sevilla: "Parece que no le salen..."

SevillaJosé Bordalás pasa revista. Mientras Matías Almeyda hablaba por primera vez tras conocerse su sanción de siete partidos en LALIGA EA Sports, el entrenador del Getafe CF comparecía ante los medios y se posicionaba en este asunto. Aunque no vio las imágenes, el técnico azulón acabó opinando del castigo a su compañero de profesión. Sí obvió por respeto una cuestión de futuro en el Sevilla FC.

Antes, Bordalás repasó la enfermería del cuadro madrileño. El técnico esperará hasta mañana para definir la convocatoria con una gran duda con nombre y apellidos. Borja Mayoral, uno de los activos más importantes del Getafe, continúa acumulando entrenamientos pero su presencia ante el Sevilla no está clara.

El preparador azulón apurará: "Todavía queda una sesión, la de mañana, y vamos a ver si finalmente recuperamos efectivos y recuperamos jugadores. Borja Mayoral ha entrenado con el grupo varias sesiones y hasta mañana no sabremos realmente si podremos contar con él y con algún compañero más".

José Bordalás y la sanción de Matías Almeyda

En un primer momento, Bordalás evitó la polémica sanción al entrenador sevillista: "No vi las imágenes, lo que sí te puede decir es que tengo el máximo respeto a todos los compañeros de profesión, en este caso Almeyda. Son momentos, lo que sí puedo decir es que pasado mañana nos enfrentamos a un gran rival como es el Sevilla, rival directo en estos momentos, un grandísimo club con una grandísima afición y va a ser un partido muy importante".

Al ser repreguntado, el entrenador del Getafe si consideró excesivo el castigo: "Sinceramente no estoy para opinar, pero está claro que no me gusta que sancionen a los entrenadores y más con esa cantidad de partidos. Es posible que sea exagerado sin haber visto las imágenes, estamos hablando de muchos partidos".

Por último, Bordalás cerró su comparecencia sobre el partido del próximo domingo haciendo oídos sordos a su constante vinculación con el banquillo del Sánchez-Pizjuán: "Ahora mismo mi mente está única y exclusivamente en el Getafe. Estoy tranquilo y no pienso en ninguna posibilidad futura y menos a un equipo que tiene entrenador".