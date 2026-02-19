Pepe Jiménez Sevilla, 19 FEB 2026 - 20:28h.

Juanlu Sánchez analiza la situación tras su expulsión ante el Alavés

Juanlu Sánchez, lateral derecho del Sevilla, fue el protagonista de la jornada en El Cubo, programa de los medios oficiales de la entidad, y tras pedir perdón y agradecer a sus compañeros por el esfuerzo ante el Alavés tras su expulsión, desveló la charla que tuvo con Matías Almeyda tras la cita en el Sánchez-Pizjuán.

"Está siendo una semana jodida, pero bueno, esto pasa rápido, estamos dándolo todo para que el equipo se prepare lo mejor posible de cara al encuentro ante el Getafe", comenzaba contando.

El lateral confesaba que le costó dormir los primeros días y admitió que "he visto la jugada un par de veces. Un exceso de motivación, voy como un toro en el primer minuto, siempre se dice que al suelo lo menos posible. Primer minuto, la gente estaba arriba... y cuando te dice que va a mirar al VAR, pensé que me iba a expulsar. Si el VAR te pone la jugada del impacto... te paran la imagen cuando le estás dando, todo va a parecer roja así".

La charla con Matías Almeyda y la defensa de Juanlu Sánchez

Muy serio se pone al hablar sobre Matías Almeyda, técnico al que llama por su nombre y defiende "a muerte". "Lo he visto repetido un par de veces, un vídeo incluso del propio club, y sigo sin entender la razón por la que le expulse. No digo que haya nada en nuestra contra, los árbitros se equivocan, es cierto que en las últimas jornadas estamos teniendo muy mala suerte. La expulsión al entrenador... sigo sin verlo. Hay una persona que se encarga de las sanciones y...".

"Es un gran entrenador y una grandísima persona. Entienden perfectamente al futbolista, él lo ha vivido. Estamos con él a muerte, él lo sabe", añadía poco después de desvelar que el propio técnico fue el primero en hablar con él. "El primero en hablar conmigo fue Almeyda, después del partido, él me tranquilizó y se lo agradezco mucho. Dice más de él después del enfado que tenía. Me dijo que eran errores que no se pueden cometer, porque son muchos minutos, pero que le puede pasar a cualquiera". "Con amarillo, alomejor te tienes que medir más. En la segunda jugada no quería ni pisarle, pero tenía que tener más cabeza. Debo controlar mejor los tiempos del partido".

Sin querer pensar en el derbi, cita en la que volverá a jugar, el lateral intenta centrarse en el Getafe. "Te podría decir que tengo muchas ganas, pero ahora mismo el mensaje debe ser que el partido más importante es el del domingo. Ahora mismo solo me importa completar una buena semana de entrenamiento y que el domingo hagamos un buen partido. El otro día, le doy las gracias al equipo por el trabajo con uno menos, demostramos que las ganas las tenemos".