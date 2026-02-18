Cuándo podrá contar el Sevilla con Almeyda, Jordán y Juanlu y qué partidos se pierden

Álvaro Borrego 18 FEB 2026 - 12:45h.

El entrenador no regresaría hasta el fin de semana del 22 de abril, contra el Levante

El Comité de Disciplina de la Real Federación de Fútbol ha decidido sancionar con siete partidos a Matías Almeyda. Todo un golpetazo a la línea de flotación del Sevilla FC, que no podrá contar con su entrenador hasta la jornada 33 de LALIGA. Llega esta sanción en el momento más trascendental de la temporada, justo cuando el equipo mide sus aspiraciones para no sufrir otra vez más la pelea por evitar el descenso. El argentino se perderá el derbi contra el Real Betis, pero ese no será el único. Ni el último.

Desde Nervión ya advierten que el Sevilla FC agotará todas las vías legales para reducir la sanción pero si la RFEF no atiende esas alegaciones, Matías Almeyda estaría dos meses fuera. Se perdería los partidos contra Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid y no regresaría hasta el 22 de abril, contra el Levante, correspondiente a la jornada 32.

De confirmarse, el entrenador únicamente podría dirigir desde el banquillo los últimos siete partidos de la temporada, justo cuando el curso se empina. Así, volvería en la visita al Levante, después del parón de abril, y estaría frente a Osasuna, Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

El Comité de Disciplina, como se refleja en la web de la Real Federación Española de Fútbol, ha desgranado la sanción en cuatro partes. De los siete, tres partidos obedecen a "actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas". Son dos partidos de sanción por "por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a", uno por conducta contraria al buen orden deportivo y otro más "por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado".

A corto plazo, la sanción de Matías Almeyda no es el único obstáculo que deberá lidiar el Sevilla FC ante el Getafe. Para la final de este fin de semana el equipo tampoco podrá contar con Vargas, Oso, Marcao ni Castrín por lesión. Además tampoco estarán Jordán, sancionado con dos partidos, ni Juanlu, después de su expulsión ante el Alavés. Pero la cosa no queda ahí. Agoumé, Carmona, Azpilicueta, Nianzou y Suazo están apercibidos de sanción, por lo que si alguno de ellos ve cartulina en esta jornada 25 no podrán jugar contra el Real Betis.