El CTA manda a tres árbitros a la nevera... y ninguno es del Sevilla FC-Alavés

Álvaro Borrego 18 FEB 2026 - 12:05h.

La RFEF ha sancionado a los árbitros VAR del Girona-Barcelona, Madrid-Real Sociedad y Espanyol-Celta

El Sevilla activa la maquinaria legal para defender a Almeyda

El Comité Técnico de Árbitros ha decidido mandar a la nevera a tres de los árbitros que estuvieron en la Sala VOR el pasado fin de semana. Conviene subrayar que en todos los casos son colegiados específicos, dado que únicamente hacen sus funciones con el VAR. El organismo que preside Fran Soto ha decidido sancionar a David Gálvez, Daniel Trujillo e Iván Caparrós, cambiando las designaciones que tenían previstas para este fin de semana, por lo que no ejercerán su trabajo en esta jornada 25 de LALIGA. Y ninguno de ellos participó en el Sevilla FC - Alavés, pese a las quejas manifiestas de la entidad.

Según avanzaba el compañero Isaac Fouto en COPE, la RFEF encuentra la mayor contrariedad en ese Girona - FC Barcelona. El CTA "entiende que el pisotón de Echeverri a Koundé es un error claro y manifiesto que impide al jugador del Barça defender la acción, además consideran que es una acción temeraria de juego que debió sancionarse con falta y tarjeta amarilla. Consideran que el VAR debió entrar". David Gálvez, encargado del VAR en ese encuentro, no arbitrará este fin de semana.

Tampoco lo harán Daniel Trujillo, encargado del VAR en el Real Madrid - Real Sociedad, e Iván Caparrós, colegiado del Espanyol - Celta de Vigo, en ese caso por la anulación del gol de Borja Iglesias. En lo que respecta al Sevilla FC, no solo no hay referencia alguna a la expulsión de Matías Almeyda, sino que consideraron que tampoco hubo penalti sobre Agoumé.

El CTA respalda a Iosu Galech

En las imágenes de televisión se puede ver cómo Youssef levanta la pierna y con la rodilla toca en la parte trasera del muslo de Lucien Agoumé, que cayó al suelo nada más notar el contacto. Nada más verlo Matías Almeyda pidió pena máxima y el Sánchez-Pizjuán se volcó al unísono contra el colegiado. Sin embargo, Iosu Galech Apezteguía no decretó nada punible. Tampoco desde el VAR mandaron revisarlo.

Una decisión que respaldó en Tiempo de Revisión el CTA, quien, para sorpresa de nadie, respalda al árbitro y, según sus normas, tampoco era pena máxima. Esta es la valoración que ha emitido la RFEF.

"En una disputa dentro del área del Alavés, Agoumé gana la posición y el defensa visitante intenta disputar el balón. Sin llegar a jugarlo contacta en la parte posterior de la pierna, que cae al suelo. El árbitro interpreta que el contacto no alcanza el nivel de imprudencia necesario para sancionar penalti y permite continuar el juego. según las reglas, una falta dentro del área debe sancionarse como penalti solo si existe una acción imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. Para el CTA la jugada se trata de un contacto normal de fútbol, por lo que entiende que la decisión de campo es correcta".