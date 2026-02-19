Ángel Cotán 19 FEB 2026 - 14:28h.

MadridMauro Arambarri, centrocampista uruguayo del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que, después de tantas temporadas en su club, está "acostumbrado a que la gente ponga excusas" cuando no puede ganar al conjunto azulón. El medio charrúa respondió a las críticas que ha recibido el club madrileño desde el Villarreal, así como reconoció que no se fía del Sevilla FC.

Sobre las quejas del submarino amarillo, Arambarri fue tajante: "Es algo que es desde hace años. Se habla de eso sobre el Getafe desde hace muchas temporadas. Pero creo que quizás hace unos años atrás sí era el Getafe el único que hacía eso de jugar intenso y ser agresivo. Ahora, prácticamente son todos los equipos los que juegan así y todos elogian a esos equipos que juegan con esa agresividad y esa presión".

Para el centrocampista, las quejas recibidas son meras excusas: "Es algo que estoy acostumbrado, a escuchar opiniones de todo tipo. La gente habla cuando no saca los resultados que deberían sacar. Estoy acostumbrado a tantos años en Getafe y a que la gente ponga excusas cuando no pueden con nosotros".

Mauro Arambarri, la grandeza del Sevilla y la lucha por no descender

Frente al Villarreal, el Getafe ganó 2-1 y firmó su segunda victoria seguida, así como su cuarto partido consecutivo sin perder. Llegó a acumular una racha de ocho duelos sin ganar y, para Arambarri, la situación ahora ha cambiado aunque en el Getafe no se quieren despistar con objetivos que no sean la salvación: "Estábamos en una racha bastante difícil. Muchos resultados negativos, partidos que no pudimos casi sacar nada. Buscamos a ver qué cosas estábamos haciendo mal. Una de las cosas era el orden. Estábamos un poco desordenados. Corregimos eso".

Una lucha por mantenerse en la élite nacional que no se antoja nada sencilla: "Está todo muy parejo. Sería un error pensar que estamos cerca del objetivo. Al contrario, tenemos que apretar más para sacar esto adelante. Todos los equipos se juegan muchísimo. Sabemos lo que nos jugamos y tenemos la experiencia de años anteriores que quizá nos confiamos un poco en algún momento que agarramos una dinámica buena. Con esa experiencia, tenemos que manejar esta y seguir puntuando, que es fundamental", apuntó.

Arambarri señaló que el próximo choque del Getafe, este domingo frente al Sevilla, es fundamental para los intereses del cuadro del sur de Madrid. No obstante, y a pesar de su irregularidad temporada, Arambarri no se fía del cuadro hispalense: "Está todo muy parejo. Cada punto que sumemos es muy importante. Sabemos que es un rival muy difícil que parece que las cosas no le salen, pero tienen grandísimos jugadores. Es un club muy grande y seguramente va a venir a luchar y a ganarnos. Tenemos que estar ordenados y siguiendo la línea que tenemos, que es fundamental".