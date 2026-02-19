Álvaro Borrego 19 FEB 2026 - 10:28h.

Javi Martínez, sevillano y sevillista, jugó toda su vida en la cantera del club

Hasta el próximo 22 de abril no podrá disponer el Sevilla FC de su entrenador. Si finalmente las alegaciones no prosperan Matías Almeyda no se podrá sentar en el banquillo durante los próximos siete compromisos y su vuelta no se producirá hasta la jornada 32. Mientras dure la sanción será Javi Martínez, su segundo, el encargado de intentar desde el césped retomar la senda positiva del equipo y salvar una situación cada vez más compleja. Un hombre de la casa, canterano y sevillista, que afronta la gran oportunidad que no pudo tener en el fútbol profesional.

Si los servicios jurídicos de la entidad no lo remedian, Matías Almeyda se perderá los duelos frente a Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia, Oviedo y Atlético de Madrid. Durante ese periplo Javi Martínez será el encargado de tomar las riendas desde el césped, aunque esta no será la primera vez, dado que en la primera vuelta ya tuvo que suplir al argentino al estar sancionado precisamente contra el Levante.

Una vez colgadas las botas Javi Martínez pasó a trabajar en los escalafones inferiores del club, donde ya lleva más de una década. Sevillano y sevillista, de 37 años, fue segundo de Jesús Galván en el Sevilla Atlético durante la temporada pasada y promocionó al primer equipo cuando Juan Díaz abandonó al club. Desde entonces se han empapado de la idea de fútbol de Matías Almeyda y ahora tendrá su primera gran puesta en escena en la élite.

El exfutbolista ha pasado más de media vida ligada al Sevilla FC, al que llegó en categoría alevín. Fue pasando por todas las categorías inferiores del club hasta disputar dos temporadas con el Sevilla Atlético, aunque nunca logró tener el premio del debut con el primer equipo. Salió del filial en verano de 2011 y pasó por clubes como Zaragoza B, Hospitalet, Nástic de Tarragona y Orihuela hasta retirarse en el Europa de Gibraltar con tan solo 27 años. El mayor pico de su carrera lo alcanzó con el Huesca, en la 11/12, con quien llegó a disputar 15 partidos en Segunda División.